Si recibes SNAP en Nueva York, estas tiendas te ayudan a obtener hasta $10 extra por día

Tener SNAP en Nueva York no significa que todas las tiendas permitan aprovechar los beneficios de la misma manera. Además del precio de los alimentos, conviene mirar promociones, marcas propias, compras en volumen y, especialmente en Nueva York City, programas que devuelven parte de lo gastado.

Una de las oportunidades más interesantes en 2026 es Get the Good Stuff, un programa de la Ciudad de Nueva York que ofrece una bonificación dólar por dólar en determinados supermercados.

Cómo estirar los beneficios de SNAP en Nueva York

Es posible multiplicar los beneficios del programa SNAP en algunos estados, comprando de manera inteligente y aprendiendo a optimizar el dinero y la ayuda que recibes.

1. Supermercados de Get the Good Stuff: hasta $10 adicionales por día

Para quienes viven en NYC, probablemente sea una de las formas más efectivas de hacer rendir SNAP. Con Get the Good Stuff, por cada $1 de SNAP utilizado para comprar frutas, verduras y frijoles elegibles, el cliente recibe otro $1 para una compra posterior, hasta un máximo de $10 por día.

El dinero se carga en una tarjeta especial del programa, conocida como Get the Good Stuff card, que se escanea en la caja.

Actualmente participan supermercados de Manhattan, Bronx, Brooklyn y Queens, entre ellos Fine Fare, Food Universe, Key Food, Shop Fair, Bravo Supermarket, Ideal Food Basket, Cherry Valley Marketplace y Super Fresh, aunque no todas las sucursales de esas cadenas forman parte del programa.

Por eso, antes de comprar conviene consultar la lista oficial de establecimientos participantes.

Para alguien que utiliza diariamente el beneficio máximo, el incentivo puede representar hasta $70 adicionales por semana destinados a alimentos elegibles. Esto no significa que SNAP aumente en esa cantidad: se trata de una recompensa específica del programa municipal.

2. Mercados de agricultores: Health Bucks puede duplicar parte de SNAP

Los supermercados no son la única opción. Nueva York City mantiene en 2026 el programa Health Bucks. Quienes pagan con SNAP en mercados de agricultores participantes reciben $2 en Health Bucks por cada $2 gastados con SNAP, hasta $10 por día.

Los cupones pueden utilizarse para comprar frutas y verduras frescas. El Departamento de Salud de NYC indica que Health Bucks está disponible durante todo el año en los mercados y puestos agrícolas de la ciudad que aceptan EBT. Durante el verano y el otoño funcionan más de 100 mercados y puestos en los cinco boroughs.

Para quienes compran frutas y verduras con frecuencia, combinar SNAP con Health Bucks puede ser más conveniente que utilizar todo el beneficio en un supermercado convencional.

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3. ALDI: una opción para estirar el presupuesto

ALDI es otra alternativa especialmente interesante para realizar una compra completa con SNAP por su modelo basado en marcas propias y precios bajos.

Todas las tiendas ALDI aceptan SNAP EBT para compras presenciales. La compañía también permite utilizar EBT en las ubicaciones participantes para pedidos de pickup y delivery.

Hay una diferencia importante: SNAP solamente puede utilizarse para los alimentos elegibles. Las tarifas de entrega, cargos de servicio y propinas deben abonarse utilizando otra forma de pago.

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4. BJ’s: membresía rebajada para quienes reciben SNAP

BJ’s Wholesale Club tiene actualmente una ventaja particular frente a otros clubes mayoristas.

Las personas que reciben SNAP y otros programas de asistencia gubernamental pueden acceder, previa verificación, a una membresía BJ’s Club por $25 durante un año, frente al precio regular anunciado de $60, y recibir una recompensa de $10 bajo la promoción vigente. La oferta es para nuevos miembros y está sujeta a condiciones.

BJ’s acepta SNAP EBT para alimentos elegibles tanto en sus clubes como en diferentes modalidades de compra online. Puede resultar especialmente útil para hogares numerosos que consumen productos que realmente justifican una compra en volumen. La clave es comparar el precio por unidad: comprar un paquete grande no siempre significa pagar menos.

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5. ShopRite: una buena alternativa para pedir online con EBT

ShopRite permite utilizar SNAP EBT para pedidos online en Nueva York. La cadena acepta el beneficio tanto para pickup como para delivery donde esos servicios estén disponibles y no exige una compra mínima para utilizar SNAP.

Esto puede ser especialmente útil para hogares sin automóvil o personas que tienen dificultades para trasladar una compra grande.

Como ocurre con otros supermercados, SNAP paga únicamente los productos elegibles y no todos los costos adicionales relacionados con una entrega.

6. Target: EBT en tienda y también online

Target también permite pagar productos elegibles con SNAP EBT tanto en sus tiendas como online.

La tarjeta EBT puede incorporarse a la cuenta de Target y utilizarse para pedidos de grocery shipping, pickup y delivery en los lugares habilitados. Además de marcas conocidas, Target tiene una amplia oferta de alimentos de su marca propia Good & Gather, muchos de los cuales aparecen identificados como elegibles para SNAP.

Es una alternativa que vale la pena comparar cuando existen promociones en alimentos básicos, productos congelados, lácteos o despensa.

7. Costco: conveniente si la compra en volumen realmente compensa

Todas las tiendas Costco de Estados Unidos aceptan EBT para alimentos elegibles. Para algunas familias puede resultar conveniente comprar arroz, carnes, cereales, productos congelados, lácteos y otros alimentos en formatos grandes.

Pero hay una diferencia frente a BJ’s: SNAP no paga el costo de la membresía y Costco no anuncia actualmente en su página de SNAP una membresía especial equivalente a la promoción de BJ’s para beneficiarios del programa.

Por eso, antes de asociarse exclusivamente para utilizar SNAP conviene calcular cuánto se ahorrará realmente durante el año.

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El truco para hacer rendir más SNAP en Nueva York

La mayor oportunidad no consiste necesariamente en elegir una única cadena. En NYC, una estrategia posible es utilizar Get the Good Stuff o Health Bucks para frutas y verduras, donde existe un incentivo adicional de hasta $10 por día, y reservar parte del saldo SNAP para comprar otros alimentos básicos en tiendas económicas como ALDI o aprovechar compras en volumen en BJ’s.

Para compras digitales, ShopRite, Target, Amazon y otras plataformas permiten utilizar EBT en alimentos elegibles. La Administración de Recursos Humanos de NYC recuerda que SNAP no puede utilizarse para pagar las tarifas de entrega.

Antes de comprar también conviene revisar el precio por unidad y no solamente el precio total del paquete. Con SNAP, unos pocos centavos de diferencia repetidos en decenas de productos pueden representar una parte importante del presupuesto mensual.

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