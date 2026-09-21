Varios estados ya entregan nuevas tarjetas EBT con chip para proteger los beneficios de SNAP

Siete estados de Estados Unidos ya han comenzado a entregar tarjetas EBT equipadas con chip a beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), una medida que busca reforzar la seguridad de los fondos y combatir el robo mediante dispositivos de skimming.

¿Qué estados ya entregan las nuevas tarjetas EBT con chip?

De acuerdo con información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los siete estados que ya han emitido tarjetas EBT con chip son Alabama, California, Massachusetts, Maryland, Michigan, Nueva Jersey y Oklahoma.

La implementación continuará extendiéndose. Otros seis estados tienen proyectos en marcha para incorporar esta tecnología: Arkansas, Maine, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Virginia.

Las tarjetas EBT permiten a los participantes recibir y utilizar sus beneficios de SNAP para adquirir alimentos elegibles.

Actualmente, el uso de microchips no es un requisito para estas tarjetas, pero algunos estados han comenzado a adoptarlos como una medida adicional de seguridad.

AL.com señala que los chips pueden dificultar el robo de los beneficios mediante dispositivos utilizados para copiar información de las tarjetas.

Según la GAO, aunque es difícil determinar con precisión la magnitud total del problema, más de $320 millones en beneficios de SNAP fueron reportados como robados en Estados Unidos entre octubre de 2022 y diciembre de 2024.

Ante esta situación, varios gobiernos estatales han optado por actualizar las tarjetas para proteger mejor los fondos destinados a hogares que dependen del programa para comprar alimentos.

Las tarjetas EBT con chip todavía no son obligatorias

Uno de los aspectos relevantes es que la incorporación del chip no constituye todavía un requisito general para todas las tarjetas EBT emitidas en Estados Unidos.

Por esta razón, el avance hacia la nueva tecnología se está produciendo de manera diferente dependiendo del estado.

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