Empleo de lavaplatos en Manhattan paga hasta $20 por hora y no exige experiencia

FLIK Hospitality Group busca un lavaplatos de tiempo completo para HHR Cafe, ubicado en el sur de Manhattan. La vacante ofrece entre $18 y $20 por hora, comidas durante el turno y un horario de lunes a viernes. La experiencia previa es deseable, pero no es un requisito obligatorio.

Dónde está el empleo y cuál es el horario

El empleo es en HHR Cafe, ubicado en 1 Battery Park Plaza, Manhattan, NY 10004. La jornada es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

El sueldo será de entre $18 y $20 por hora. La cantidad que recibirá la persona contratada se confirmará durante el proceso de contratación.

La empresa prefiere candidatos con experiencia en labores similares, pero también pueden solicitar el empleo quienes nunca han trabajado como lavaplatos.

Los aspirantes deben poder realizar las tareas del puesto, con los ajustes necesarios para una discapacidad cuando corresponda.

Qué tareas debe realizar el lavaplatos

El trabajo incluye retirar restos de comida, enjuagar platos y lavarlos a mano o en una máquina, según el equipo disponible.

También será necesario lavar ollas, sartenes y bandejas, además de limpiar y pulir cubiertos.

Las responsabilidades abarcan la limpieza de otras partes de la cocina.

El empleado deberá barrer y trapear pisos, lavar mesas de trabajo, paredes, refrigeradores y superficies donde se preparan alimentos.

También tendrá que sacar la basura y limpiar los recipientes utilizados para depositarla.

Otra parte del puesto consiste en trasladar materiales y equipo entre el almacén y las áreas de trabajo, así como ayudar a cargar y descargar suministros.

En todas estas tareas deberá seguir las reglas de seguridad e higiene, mantener ordenada el área de lavado y revisar que las temperaturas y las cantidades de productos químicos sean las indicadas.

Comidas y beneficios

La vacante incluye comidas durante el turno.

La empresa ofrece seguro médico, dental, de visión y de vida, cobertura por discapacidad, beneficios de transporte, un programa de asistencia al empleado y cuentas para ciertos gastos antes de impuestos.

Su oferta general también incluye un plan de retiro y descuentos para empleados.

Cómo presentar la solicitud

Los interesados pueden entrar al anuncio de Compass Group y solicitar la vacante identificada con el número 1576490.

También pueden enviar la palabra JOB por mensaje de texto al 75000 y buscar ese mismo número.

Solo se aceptan solicitudes en línea.

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