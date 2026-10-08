¿Quieres trabajar en construcción en Nueva York? Este curso gratis te ayuda a cumplir un requisito

Si quieres trabajar en construcción en Nueva York puedes recibir capacitación gratuita en seguridad y obtener, sin costo, la tarjeta SST que se exige en muchas obras de la ciudad. El programa ayuda a cumplir esa preparación necesaria para entrar a trabajar en dicho sector.

La iniciativa pertenece al Departamento de Servicios para Pequeños Negocios de Nueva York, conocido como SBS.

Qué tarjeta puedes obtener

Al completar satisfactoriamente la capacitación requerida, recibirás la tarjeta Site Safety Training, conocida como SST.

Ésta acredita que has cumplido la formación de seguridad correspondiente.

El programa permite ahorrar tanto el costo de las clases como el de la tarjeta.

Obtenerla ayuda a cumplir un requisito para trabajar en muchas obras, aunque por sí sola no te garantiza obtener un empleo.

SBS ofrece la capacitación junto con Catholic Charities Community Services, La Colmena NYC, New Immigrant Community Empowerment (NICE, por sus siglas en inglés), New York Committee for Occupational Safety and Health (NYCOSH) y Workers Justice Project (WJP).

Si ya tienes OSHA 30, necesitas diez horas adicionales

Si cuentas con una tarjeta OSHA de 30 horas válida, emitida durante los últimos cinco años, puedes obtener la SST después de completar diez horas más de capacitación.

Esas diez horas se dividen en ocho de prevención de caídas, mediante el curso SST 307, y dos de concientización sobre salud mental, correspondientes al curso SST 308.

Por ejemplo, si ya completaste OSHA 30 y tu tarjeta cumple las condiciones, esta opción permite añadir las diez horas que faltan para obtener la SST.

La organización que imparte las clases debe revisar tu tarjeta y confirmar qué capacitación te corresponde.

La tarjeta OSHA 30 es la que acredita que una persona completó un curso de 30 horas sobre seguridad laboral y prevención de accidentes.

Quiénes pueden inscribirse

Los candidatos deben tener al menos 18 años, demostrar que viven en la ciudad de Nueva York y presentar un comprobante de identidad. También deben estar interesados en una carrera en construcción.

Para participar, es necesario registrarse con una de las organizaciones asociadas a SBS y comprometerse a terminar todas las horas del curso dentro del plazo establecido.

Si ya tienes OSHA 30, debes presentar la tarjeta recibida durante los últimos cinco años para que se evalúe esa opción de capacitación.

Cómo pedir información y registrarte

Si estás interesado puedes llamar al 888-727-4692, de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Al llamar, debes pedir que te conecten con el programa Construction Site Safety Training de tu distrito.

La organización correspondiente podrá explicar las próximas fechas, los horarios, los documentos y cómo completar la inscripción.

También puedes consultar la información oficial del programa. SBS está autorizado por el Departamento de Edificios de Nueva York para impartir cursos, con el número de proveedor CP118.



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