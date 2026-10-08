Hospitales de Nueva York deben ofrecer atención gratis o descuentos: cómo solicitarlos

Una factura de hospital puede reducirse o quedar totalmente cubierta si reúnes los requisitos para recibir la ayuda económica. Todos los hospitales del estado de Nueva York deben ofrecer este apoyo a pacientes que no pueden pagar, incluidos algunos que tienen seguro médico.

La fiscal general Letitia James recordó esta obligación en una guía publicada el 20 de agosto de 2026.

La protección también incluye a pacientes inmigrantes. El hospital no puede preguntar ni tomar en cuenta su situación migratoria para decidir si reciben ayuda.

Quiénes pueden recibir atención gratuita

Si vives solo y ganas menos de $31,920 al año, el hospital debe ofrecerte atención gratuita. Para una familia de cuatro personas, los ingresos de todo el hogar deben sumar menos de $66,000 al año.

Si ganas más, todavía puedes recibir un descuento. El límite es de $63,840 anuales para una persona o de $132,000 para una familia de cuatro. Si tu hogar tiene otro tamaño, consulta con el hospital qué límite de ingresos te corresponde.

También puedes solicitar ayuda aunque tengas seguro médico.

Puedes reunir los requisitos si tu seguro ya cubrió todo lo que permite tu plan o si, durante el último año, pagaste de tu bolsillo gastos médicos que superaron el 10% de los ingresos de tu hogar.

Por ejemplo, si tu hogar ganó $40,000 en ese año y pagaste más de $4,000 en gastos médicos, podría recibir ayuda si tu hogar cumple las demás condiciones.

Cómo solicitar la ayuda

Debes pedir al hospital la solicitud de asistencia financiera y utilizar el formulario estándar del Departamento de Salud de Nueva York.

Puedes consultar la información y el formulario en el portal del departamento.

La solicitud puede presentarse desde el día en que recibes atención y durante todo el proceso de facturación y cobranza.

Por eso, recibir una factura o tener una deuda pendiente no significa que ya perdiste la oportunidad de pedir ayuda.

Mientras revisan tu solicitud, el hospital no puede enviar la cuenta a una agencia de cobranza.

Tampoco puede hacerlo durante, al menos, los seis meses posteriores al envío de la primera factura.

Si el hospital te niega la ayuda indebidamente, no te informa sobre ella o envía tu cuenta a cobranza en contra de estas reglas, puedes llamar a la línea de atención médica de la Fiscalía al 1-800-428-9071.

Protecciones para pacientes inmigrantes

Los hospitales tienen prohibido reportar a los solicitantes a las autoridades de inmigración.

Tampoco pueden negar atención de emergencia o médicamente necesaria porque exista una factura sin pagar, ni restringir la ayuda por la enfermedad que tenga el paciente.

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