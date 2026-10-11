Nueva York cambia las reglas de estacionamiento este lunes 12 de octubre: dónde se puede aparcar sin multa

Los conductores de Nueva York tendrán un alivio este lunes 12 de octubre, aunque deberán prestar atención para evitar multas. Por el feriado de Columbus Day, la ciudad suspenderá las reglas de estacionamiento alternado (Alternate Side Parking), que obligan a mover los vehículos durante determinados horarios para permitir la limpieza de las calles.

La medida, confirmada por el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT), se aplicará en los cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

Sin embargo, la suspensión no significa que el estacionamiento sea gratuito en todas partes. Los parquímetros seguirán funcionando y las prohibiciones habituales de estacionamiento permanecerán vigentes.

Puedes ver: Columbus Day: qué cierra y qué estará abierto el 12 de octubre en EE.UU.

Dónde se puede estacionar sin mover el auto el lunes 12 de octubre

Durante este lunes, los conductores podrán dejar sus vehículos en lugares donde normalmente tendrían que retirarlos por las tareas de limpieza de calles.

Estas restricciones se identifican mediante señales con una letra P tachada por una escoba, acompañadas de los días y horarios en los que no se permite estacionar. Por ejemplo, si una señal indica que está prohibido estacionar los lunes de 9:30 a 11:00 de la mañana exclusivamente por limpieza, esa restricción quedará suspendida durante el feriado.

La suspensión alcanza a todas las zonas de Nueva York donde rige el estacionamiento alternado, independientemente del barrio. Las reglas volverán a aplicarse el martes 13 de octubre, salvo que la ciudad anuncie alguna modificación adicional.

Qué restricciones siguen vigentes y dónde pueden multarte

El principal error que deben evitar los conductores es confundir la suspensión del estacionamiento alternado con un permiso general para aparcar. Columbus Day no está clasificado por NYC DOT como uno de los principales feriados legales que permiten suspender también otras prohibiciones y el cobro de parquímetros.

Por eso, el lunes 12 de octubre:

Los parquímetros deberán pagarse durante los horarios indicados.

Las zonas señalizadas como No Standing o No Stopping mantendrán sus restricciones.

Las prohibiciones de estacionamiento no relacionadas con la limpieza seguirán vigentes.

El estacionamiento en doble fila continuará prohibido.

Los espacios reservados para hidrantes y accesos de emergencia deberán permanecer libres.

Esto significa que un conductor podría recibir una multa aunque el estacionamiento alternado esté suspendido, si deja su vehículo en un lugar donde existe otra prohibición.

El calendario oficial del NYC DOT distingue entre los feriados que suspenden únicamente la limpieza de calles y aquellos en los que también dejan de funcionar los parquímetros.

Cómo saber si puedes estacionar en una calle de Nueva York

Antes de dejar el vehículo, conviene revisar todas las señales de la cuadra. Algunas calles tienen restricciones diferentes según el horario, el día de la semana o el tipo de vehículo.

La suspensión por Columbus Day solo afecta las normas relacionadas con el estacionamiento alternado. Si una zona tiene una prohibición adicional, esa restricción continúa vigente.

Para evitar confusiones, la ciudad ofrece tres canales oficiales donde consultar las suspensiones y los cambios de último momento:

NYC DOT: Calendario anual de suspensión del estacionamiento alternado.

NYC311: Estado actualizado de las restricciones y consultas sobre estacionamiento.

@NYCASP: Cuenta oficial con avisos sobre cambios y suspensiones.

El estacionamiento alternado se suspende en numerosas fechas del calendario de Nueva York, incluidos ciertos feriados religiosos y celebraciones locales. En cambio, los parquímetros solo dejan de funcionar en los principales feriados legales establecidos por la ciudad.

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