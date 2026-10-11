Nueva York ofrece apartamentos desde $869 al mes en Queens: quiénes pueden aplicar

Encontrar un apartamento por menos de $900 al mes en Nueva York no es habitual. Sin embargo, una lotería de vivienda asequible que permanece abierta en Queens ofrece esa posibilidad para personas y familias que cumplen determinados requisitos de ingresos.

La convocatoria corresponde a 42-78 65 Place Apartments, un edificio residencial ubicado en Woodside.

A través del programa NYC Housing Connect, la ciudad ofrece ocho apartamentos de una y dos habitaciones, con alquileres que van desde $869 hasta $3,000 mensuales, según el tamaño de la vivienda y los ingresos del hogar.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 2 de noviembre de 2026. El trámite es gratuito y se realiza a través del portal oficial de vivienda de Nueva York.

Cuánto cuestan los apartamentos de la lotería en Queens

De las ocho viviendas disponibles, cinco tienen una habitación y tres cuentan con dos dormitorios.

Las opciones más económicas están destinadas a hogares que se encuentran dentro del 40% del ingreso medio del área (AMI), mientras que las restantes corresponden a diferentes categorías de ingresos.

Tipos de viviendas:

1 habitación: $869.

1 habitación: $1,399.

2 habitaciones: $1,611.

2 habitaciones: $2,882.

2 habitaciones: $3,000.

Los ingresos anuales admitidos para los apartamentos de $869 van de $38,435 a $61,080, dependiendo de la cantidad de integrantes del hogar.

Para las viviendas de una habitación que cuestan $1,399, los ingresos elegibles van de $56,606 a $91,620. En el caso del apartamento de dos habitaciones por $1,611, el rango es de $68,812 a $109,920.

Las unidades de mayor precio están destinadas a hogares con ingresos más elevados, de acuerdo con los límites establecidos para cada categoría.

Dónde están los apartamentos y qué servicios ofrecen

El edificio está ubicado en 42-78 65 Place, en Woodside, Queens, código postal 11377. La zona cuenta con acceso a transporte público y conexiones con diferentes sectores de Queens y Manhattan.

Según la información publicada por NYC Housing Connect, las viviendas incluyen aire acondicionado, lavavajillas, electrodomésticos de bajo consumo y lavadoras y secadoras dentro de las unidades.

El edificio también ofrece ascensor, acceso adaptado para personas con movilidad reducida, cámaras de seguridad y espacios exteriores, como patios o balcones. Se admiten mascotas, según las condiciones del desarrollo.

Cómo aplicar a la lotería de viviendas antes del 2 de noviembre

Los interesados deben ingresar al portal oficial de NYC Housing Connect, crear una cuenta o actualizar su perfil y buscar la convocatoria 42-78 65 Place Apartments.

Para participar es necesario declarar los ingresos familiares, la cantidad de personas que vivirán en el apartamento y otros datos utilizados para determinar la elegibilidad.

También existe la posibilidad de solicitar una aplicación por correo, enviando un sobre con la dirección del interesado a: 42-78 65 Place Apartments C/O Reside Affordable 349 Keap Street Brooklyn, NY 11211.

La fecha límite es el 2 de noviembre de 2026. No deben presentarse solicitudes duplicadas ni aplicar por internet y correo para una misma lotería.

La ciudad establece preferencias para determinados solicitantes, incluidos residentes del distrito comunitario correspondiente, empleados municipales y veteranos. También reserva un porcentaje de viviendas para personas con determinadas discapacidades.

Participar es completamente gratuito. Cumplir con los requisitos de ingresos no garantiza recibir un apartamento, ya que la selección se realiza mediante una lotería y posteriormente se verifica la documentación de los candidatos.

Otras opciones de renta barata

La lotería de Queens con 62 apartamentos desde $1,077. Sigue abierta hasta el 15 de octubre. Y la lotería de vivienda en el Bronx desde $2,022 recibe solicitudes hasta el 20 de octubre.

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