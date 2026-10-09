Columbus Day: qué cierra y qué estará abierto el 12 de octubre en EE.UU.

Colombus Day, fijado en el calendario federal para el 12 de octubre en Estados Unidos, figura como una fecha que puede alterar los horarios de distintos servicios.

Aunque algunas oficinas públicas y sucursales bancarias no atenderán al público, la jornada no implica el cierre general de comercios y establecimientos privados.

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¿Qué estará cerrado durante el Columbus Day?

1. Oficinas del Gobierno federal

Las dependencias federales que observan el feriado suspenderán la atención presencial el lunes. Esto puede afectar trámites administrativos y visitas a determinadas instalaciones públicas.

Los servicios de emergencia continuarán operando, mientras que algunas gestiones digitales seguirán disponibles.

2. Bancos

Muchas sucursales de bancos como Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank suelen cerrar durante el Columbus Day. Sin embargo, los horarios pueden variar según la entidad y la sucursal. Antes de acudir, es recomendable revisar el localizador de oficinas del banco.

Aunque las sucursales estén cerradas, normalmente se podrán utilizar cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas de banca en línea. No obstante, las transferencias, los depósitos y otros pagos que dependen de la compensación bancaria podrían procesarse el siguiente día hábil, martes 13 de octubre.

3. Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)

Las oficinas postales permanecerán cerradas y no habrá reparto regular de correo ni atención minorista habitual. Los servicios ordinarios se reanudarán el martes 13 de octubre. Algunas oficinas cuentan con quioscos de autoservicio y USPS.com permite realizar determinadas gestiones en línea.

¿Qué estará abierto el lunes 12 de octubre?

La mayoría de los comercios privados no están obligados a cerrar por Columbus Day. Por ello, supermercados, farmacias, centros comerciales, grandes cadenas minoristas y tiendas de conveniencia suelen abrir con sus horarios habituales.

Algunos establecimientos pueden ofrecer promociones de temporada, pero las ofertas y los horarios dependen de cada negocio.

La Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq tienen previsto operar con normalidad. Los inversores podrán comprar y vender acciones durante el horario habitual de negociación. El cierre del mercado de bonos no debe confundirse con el calendario bursátil.

Por su parte, los restaurantes, gasolineras, hoteles y muchas empresas de servicios permanecerán abiertos. Sin embargo, los negocios independientes pueden establecer horarios especiales.

Finalmente, las escuelas, bibliotecas, tribunales, oficinas de licencias y centros de atención al público pueden tener horarios diferentes según la ciudad o el estado. Antes de realizar un trámite, lo más seguro es consultar la página oficial de la institución correspondiente.

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