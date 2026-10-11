FIFA detectó 240,000 mensajes de odio en redes durante el Mundial 2026

En el marco de la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, la FIFA presentó los resultados del informe de su servicio de protección en redes sociales correspondiente a la Copa Mundial 2026.

El organismo rector del fútbol global reveló que analizó más de 17.1 millones de publicaciones y comentarios, de los cuales 240,000 fueron confirmados como contenidos ofensivos tras una verificación humana, destacando el incremento de discursos racistas, xenófobos y amenazas violentas hacia futbolistas y colegiados.

De acuerdo con el desglose del reporte, los insultos racistas alcanzaron un 20 % de las agresiones identificadas durante la fase de eliminatorias, superando el 11 % registrado en la etapa final celebrada en Estados Unidos, México y Canadá. Asimismo, un 14 % de los casos correspondió a amenazas explícitas de violencia y un 12 % a ataques de índole xenófoba. Para contrarrestar la masa de interacciones, la FIFA implementó herramientas de inteligencia artificial que moderaron 60,7 millones de comentarios, logrando bloquear 9,2 millones de mensajes dañinos o bots antes de que salieran a la luz.

El presidente de la entidad, Gianni Infantino, remarcó el compromiso institucional de proteger la integridad de los deportistas y anunció acciones legales directas: se identificaron 2.905 cuentas sospechosas de comisión de delitos, de las cuales 786 fueron remitidas a los organismos policiales competentes tras registrarse 232 casos de amenazas graves a la seguridad.

A su vez, el director de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, subrayó la puesta en marcha de protocolos específicos para defender a los árbitros ante el acoso virtual y la filtración malintencionada de datos personales (doxing).

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