Muere Wilfredo “Bazooka” Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño

Wilfredo “Bazooka” Gómez, considerado una de las máximas figuras en la historia del boxeo puertorriqueño e integrante del Salón de la Fama Internacional de Boxeo, falleció este sábado por la noche a los 69 años.

La noticia fue confirmada por su hijo a través de la cadena Telemundo, precisando que el legendario expúgil se encontraba hospitalizado desde hace dos semanas en San Juan debido a complicaciones respiratorias.

Nacido el 29 de octubre de 1956 y conocido popularmente como “El Niño de Las Monjas”, Gómez edificó una de las trayectorias más demoledoras sobre el cuadrilátero. Tras conquistar el oro en el primer Campeonato Mundial Aficionado de La Habana en 1974 y representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, dio el salto al profesionalismo, donde se proclamó monarca universal en tres divisiones distintas: supergallo, pluma y superpluma.

Su reinado en las 122 libras marcó época al fijar la marca histórica de 17 defensas consecutivas ganadas por la vía del nocaut, incluyendo memorables batallas frente a figuras como el mexicano Carlos Zárate.

Gómez se retiró en 1987 dejando una foja profesional de 44 victorias (42 de ellas por nocaut), 3 derrotas y 1 empate. Condecorado en 2018 como Campeón Honorífico de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), su legado perdura como el referente indiscutible de la época dorada del boxeo boricua y uno de los peleadores más temibles libra por libra de todos los tiempos.

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