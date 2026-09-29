Canelo Álvarez vs. Christian Mbili: la pelea en Arabia Saudita ya tiene fecha y sede

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tiene confirmados los detalles para su regreso al ring. El multicampeón mexicano volverá a pelear el próximo 31 de octubre de 2026 frente al francés Christian Mbili, en un combate por el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se realizará en Riad, Arabia Saudita.

La sede del enfrentamiento se mantuvo en duda durante las últimas semanas debido a la situación de seguridad que atraviesa Medio Oriente. Sin embargo, este martes quedó confirmado que la cartelera “México vs The World” tendrá lugar en la capital saudí.

Canelo Álvarez también se hizo eco de la confirmación al repostear una publicación de Ring Magazine en sus redes sociales, en la que se anunció nuevamente la fecha y el escenario para uno de los combates más esperados del calendario boxístico.

?? MEXICO VS THE WORLD ?



? Canelo Alvarez vs Christian Mbilli



? WBC Super Middleweight

? October 31st

? DAZN

? Riyadh, Saudi Arabia @RiyadhSeason ?? pic.twitter.com/ehjRVQINIF — Ring Magazine (@ringmagazine) September 29, 2026

¿Cuándo y dónde peleará Canelo Álvarez contra Christian Mbili?

El combate entre Canelo y Mbili está programado para el sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, con el título mundial supermediano del CMB en juego.

El regreso del mexicano había sido anunciado originalmente el 30 de abril. Casi un mes después, Turki Alalshikh confirmó la cartelera “México vs The World” para el 12 de septiembre en Arabia Saudita, aunque posteriormente la fecha tuvo que ser modificada.

En junio se informó que la pelea pasaría a octubre. Durante una aparición en el podcast The Ariel Helwani Show, Canelo explicó que problemas familiares le habían impedido encontrarse en condiciones de comenzar su campamento, por lo que el propio boxeador confirmó entonces el 31 de octubre como nueva fecha.

Christian Mbili, el rival invicto de Canelo

El francés llega al enfrentamiento con un récord de 29-0-1 y 24 nocauts. Mbili ha construido su trayectoria alrededor de un estilo caracterizado por la presión y la agresividad.

Entre sus resultados más recientes destacan sus victorias sobre Sergiy Derevyanchenko en 2024 y Maciej Sulecki en 2025. También registra un empate por decisión dividida ante Lester Martínez, combate que tuvo lugar en la misma cartelera en la que Canelo enfrentó a Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

La diferencia generacional entre ambos boxeadores también forma parte de la historia previa al combate. Mientras Canelo ya había comenzado su carrera profesional, Mbili todavía tenía apenas 10 años y vivía en Camerún, país del que es originario.

Sigue leyendo:

Mauricio Pochettino lanza duras críticas al Manchester City: “Se vivió un período de engaño”