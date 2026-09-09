El boxeo panameño pierde a Ismael Laguna, primer campeón de su país en el WBC

El boxeo panameño ha perdido a una de sus leyendas y referentes. El pasado martes, a los 84 años, murió Ismael Laguna. Se desconoce la causa oficial del fallecimiento.

La trágica noticia fue confirmada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Lamento mucho el fallecimiento de nuestro excampeón Ismael Laguna, quien fue el primer campeón panameño del WBC y se coronó en 1965 en peso ligero. Descanse en paz”, escribió en X.

Lamento mucho el fallecimiento de nuestro ex campeón Ismael Laguna quien fue el primer campeón panameño del @wbcboxeo y se coronó en 1965 en peso ligero.



Descanse en paz. pic.twitter.com/DhmxJxAu2P — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) September 8, 2026

Ismael Laguna nació el 28 de junio de 1943 en la provincia de Colón. Su carrera sirvió como parteaguas en el boxeo de su país, ya que fue de los primeros en abrir caminos para futuras generaciones como la de Roberto “Manos de Piedra” Durán, quien siempre lo reconoció como uno de sus grandes ídolos.

Laguna desarrolló su carrera profesional en los años 60 y principios de los 70. En esa década fue uno de los mejores pesos ligeros del mundo y conquistó dos veces el campeonato mundial.

El primer gran momento llegó el 10 de abril de 1965, cuando derrotó por decisión mayoritaria al puertorriqueño Carlos Ortiz. Con esa victoria se convirtió en campeón mundial de peso ligero y en el segundo monarca mundial de Panamá, después de Alfonso “Panamá” Al Brown.

Ortiz recuperó el título en la revancha, pero Laguna volvería a tener su oportunidad. El 3 de marzo de 1970, el “Tigre de Colón” recuperó la corona al vencer por nocaut técnico al estadounidense Mando Ramos en Los Ángeles.

Con ese triunfo volvió a la cima de la división. Acostumbrado a caer y levantarse cuantas veces fuese necesario, Laguna tuvo un punto álgido en su carrera con la rivalidad ante el escocés Ken Buchanan.

El panameño perdió el título frente a él y luego buscó recuperarlo en una revancha disputada el 13 de septiembre de 1971 en el Madison Square Garden. Ese combate terminó siendo el último de su trayectoria profesional.

Ken Buchanan ganó la pelea por decisión unánime en un combate de 15 asaltos. Laguna se retiró con un récord de 65 victorias (37 por nocaut), nueve derrotas y un empate. Nunca fue noqueado.

Después de su retiro y el surgimiento de la leyenda de Roberto Durán, este lo señaló como uno de sus grandes referentes dentro del boxeo.

Ambos ingresaron en el 2017 al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, ubicado en Canastota, Nueva York.

En 2025, cuando tenía 82 años, recibió en su residencia un homenaje de entrenadores y boxeadores de su país, quienes acudieron para reconocer su trayectoria.



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