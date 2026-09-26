Murió el boxeador mexicano Arturo “Lobito” Torres tras agonizar seis días después de perder por nocaut

El boxeo mexicano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Arturo ‘Lobito’ Torres, joven pugilista de apenas 26 años que permaneció hospitalizado durante varios días luego de sufrir una grave emergencia médica al terminar una pelea en Mexicali, Baja California.

Torres subió al cuadrilátero el pasado 19 de septiembre para enfrentar a Gilberto ‘Torito’ García en una función realizada en el Parque Vicente Guerrero.

El combate terminó con la intervención del réferi y, poco después, el boxeador comenzó a presentar complicaciones que encendieron las alarmas entre quienes se encontraban en el lugar.

Drama en el ring cuando Arturo "Lobito" Torres se desmaya después de que su esquina paró la pelea vs "Torito" Garcia. Ángel, hermano de "Lobito" indicó que el boxeador fue operado con éxito, permanece sedado, que ellos cubren todos los gastos pero sin culpar a promotora ni réferi pic.twitter.com/4wPDXAxR1x — Óscar Mota Aldrete (@mota_sports) September 24, 2026

De acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido, el ‘Lobito’ se desplomó una vez concluido el enfrentamiento y tuvo que recibir atención de emergencia. Posteriormente fue llevado al Hospital General de Mexicali, donde ingresó inconsciente y presentó convulsiones.

Hospitalizado hace seis días

La situación médica del peleador fue considerada delicada desde los primeros momentos. Los especialistas detectaron la presencia de un coágulo en el cerebro, por lo que determinaron que era necesario someterlo a una intervención quirúrgica para intentar estabilizarlo.

Un día después del incidente, Ángel Torres, hermano del boxeador, dio a conocer información sobre el estado de salud del pugilista. La cirugía había resultado exitosa, aunque el panorama continuaba siendo complicado debido a la gravedad de las lesiones.

Arturo permaneció en coma inducido y bajo vigilancia médica, mientras sus familiares aguardaban noticias sobre una posible evolución favorable. Durante los días posteriores, el entorno del boxeador mantuvo la esperanza de que pudiera recuperarse.

La noticia también provocó una reacción entre compañeros, entrenadores y aficionados de la comunidad boxística de Mexicali. A través de distintos mensajes, personas cercanas al pugilista expresaron su apoyo a sus familiares mientras se mantenía la incertidumbre sobre su estado.

La situación de Torres también generó muestras de solidaridad fuera de su círculo más cercano. La Liga de Boxeo Amateur de Mexicali decidió organizar una función a beneficio con el objetivo de contribuir a los gastos que enfrentaba la familia durante la atención médica del joven.

La iniciativa reflejó la preocupación existente dentro del ambiente boxístico local, donde durante varios días se mantuvo la expectativa por una recuperación.

Sin embargo, después de permanecer casi una semana en coma, finalmente se confirmó el fallecimiento de Arturo ‘Lobito’ Torres a los 26 años.

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