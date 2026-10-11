Requisitos para cobrar hasta $869 por semana del seguro de desempleo en Nueva York

Perder el trabajo puede dar acceso a una ayuda de hasta $869 semanales en Nueva York mientras buscas otro empleo.

Para recibirla, debes cumplir las condiciones sobre cuánto tiempo trabajaste y cuánto ganaste antes de perder tu empleo, estar disponible para trabajar y buscar otro empleo activamente.

Quiénes pueden recibir el seguro de desempleo

La ayuda está dirigida a trabajadores que perdieron su empleo por motivos fuera de su control, como el cierre de una empresa, un recorte de personal o la conclusión de un contrato temporal.

Además, debes estar dispuesto y en condiciones de comenzar a trabajar.

Durante las semanas que cobres, tendrás que registrar tus actividades de búsqueda de empleo y asistir a las citas obligatorias del centro de orientación laboral.

También se revisa cuánto ganaste antes de quedar desempleado. El Departamento de Trabajo divide los meses que revisa en trimestres. Debes haber recibido sueldo en al menos dos trimestres, aunque no hayas trabajado todos los meses de dicho periodo.

Para solicitudes de 2026, en uno de esos trimestres tus sueldos deben sumar al menos $3,500. Esta cantidad de dinero es el total de los tres meses, no una cantidad que debas ganar cada mes.

Además, debes haber cobrado en los otros meses al menos la mitad de lo que ganaste en tus tres meses mejor pagados.

Por ejemplo, si en el trimestre entre enero y marzo ganaste $4,000 y ese fue tu mejor trimestre, necesitas haber recibido al menos otros $2,000 en los demás meses revisados.

Se piden $2,000 porque es la mitad de $4,000.

Esta regla tiene un límite. Si en tu mejor trimestre ganaste $19,118 o más, el Departamento usa $19,118 para hacer la cuenta.

La mitad de $19,118 para es $9,559: esa es la cantidad mínima que debes haber cobrado entre los demás meses revisados, aunque en tu mejor trimestre hayas ganado más.

Qué se necesita para alcanzar los $869

El pago depende de cuánto ganabas antes de quedar desempleado. Cumplir los requisitos mínimos permite solicitar la ayuda, pero la cantidad semanal se calcula por separado.

Por regla general, el Departamento de Trabajo divide entre 26 los salarios del trimestre utilizado para calcular el beneficio.

Bajo esa fórmula, $22,594 equivalen a $869 semanales. Hay reglas especiales cuando solo existen salarios en dos o tres trimestres.

Puedes consultar un cálculo aproximado en la calculadora oficial de beneficios. La cantidad definitiva se determina después de revisar la solicitud.

Cómo solicitarlo y mantener los pagos

Presenta la solicitud durante tu primera semana de desempleo en unemployment.labor.ny.gov.

También puedes llamar al 1-888-209-8124, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hay atención en español.

Ten a mano tu número de Seguro Social, dirección, teléfono, identificación y los datos de tus empleadores de los últimos 18 meses.

Para depósito directo necesitarás los números de cuenta y ruta bancaria.

Después deberás confirmar cada semana que sigues cumpliendo las condiciones. La ayuda puede cubrir hasta 26 semanas de pagos completos durante el año de tu solicitud.

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