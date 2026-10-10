Ataque hutí contra aeropuerto de Riad deja 12 muertos, incluido un estadounidense

Un estadounidense murió junto con otras 11 personas en un ataque con misil contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en Arabia Saudita, que dejó además más de 300 heridos, algunos de ellos en estado crítico, informaron las autoridades de aviación civil saudíes este sábado.

El ataque, atribuido por la coalición militar liderada por Arabia Saudita a los rebeldes hutíes de Yemen, fue el más mortífero registrado en un país árabe del Golfo desde el inicio de la guerra con Irán y eleva la presión sobre Riad para reforzar sus defensas ante una escalada regional.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades saudíes, entre los fallecidos hay cuatro ciudadanos de Arabia Saudita, dos de Bangladesh, además de un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Los heridos fueron trasladados a varios hospitales.

Un funcionario regional citado por The Associated Press, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a declarar ante los medios, indicó que el misil impactó en el complejo del aeropuerto, donde funcionan las terminales 3 y 4 destinadas a vuelos nacionales.

La coalición saudí calificó el ataque como un “crimen de guerra en toda regla” y prometió una respuesta contundente. El Aeropuerto Internacional Rey Khalid no cuenta con instalaciones militares.

Los hutíes no se atribuyeron inmediatamente el ataque. Horas antes, el sábado, los rebeldes acusaron a Arabia Saudita de bombardear el Aeropuerto Internacional de Saná, en la capital yemení, que se encuentra bajo su control.

Trump evalúa intervenir contra los hutíes

El ataque podría aumentar la presión de Arabia Saudita sobre sus aliados, especialmente Estados Unidos, para obtener asistencia militar adicional mientras Riad intenta contener los ataques sin verse arrastrado a una guerra abierta con los hutíes.

El presidente Donald Trump dijo poco después del ataque del sábado que su gobierno está considerando participar directamente en las operaciones saudíes contra los rebeldes.

“Podríamos hacerlo. Lo vamos a analizar”, declaró Trump. Añadió que su administración acababa de conocer el ataque y que tomaría una decisión con rapidez.

Los hutíes habían reivindicado a principios de esta semana otros ataques contra el aeropuerto de Riad, en los que murieron tres saudíes, entre ellos un piloto. La escalada también ha alcanzado otros aeropuertos, instalaciones militares y puntos de infraestructura petrolera del reino.

El repunte se produjo después de que la coalición encabezada por Arabia Saudita lanzara una importante ofensiva contra los hutíes, que combaten contra las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Riad.

Las autoridades saudíes suspendieron el sábado las operaciones en el aeropuerto y desviaron vuelos hacia otras terminales. El recinto quedó bajo una fuerte presencia policial, con los accesos bloqueados y las luces del complejo atenuadas.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y Canadá también recomendaron a sus ciudadanos evitar el aeropuerto.

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