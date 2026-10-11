Irán acusa a Trump de “recurrir al miedo” por afirmar que podría “destruir” Los Ángeles y San Diego

Las autoridades de Irán señalaron al presidente Donald Trump por aplicar la “política del miedo” tras sus recientes declaraciones en un acto de campaña sobre un posible ataque iraní a Los Ángeles y San Diego.

“Este es un ejemplo de manual de la política del miedo: aterrorizar a la gente con una amenaza imaginaria, presentar la destrucción de sus propias ciudades como un precio aceptable”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en su cuenta de X a última hora del sábado.

Baqaei agregó que estas palabras buscan “distraer” a la opinión pública sobre la actuación de la administración estadounidense a nivel internacional.

Declaraciones controversiales de Trump

La controversia comenzó por los comentarios vertidos por el candidato presidencial republicano durante un acto electoral en el estado de Nebraska, informó EFE.

“Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego”, declaró el mandatario. “Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto”.

Tras las repercusiones entre figuras demócratas y republicanas de California, Trump publicó un mensaje de aclaración en la plataforma Truth Social. El exmandatario atribuyó la polémica a las “noticias falsas” y sostuvo que se refería al incremento en los costos del combustible como un impacto aceptable para frenar el programa nuclear iraní.

Diálogo diplomático y tensión en el estrecho de Ormuz

En el plano diplomático, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, confirmó que se revisa un planteamiento de la Casa Blanca para detener el conflicto y que existen conversaciones indirectas en curso. Agregó que la respuesta oficial de Teherán se emitirá en los próximos días.

En paralelo, se mantienen los incidentes en el golfo de Omán. Fuerzas militares de Estados Unidos intervinieron una embarcación comercial originaria de Irán como parte de sus medidas de bloqueo marítimo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní reportó una acción contra un buque de gas licuado y reafirmó la presencia de sus tropas en el estrecho de Ormuz.

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