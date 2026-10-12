ALDI ofrece empleos para cobrar y acomodar productos en Nueva York desde $21 por hora

ALDI busca cajeros, personal para acomodar mercancía y empleados que combinen ambas tareas en Nueva York. Los puestos son de medio tiempo, con un promedio de menos de 30 horas semanales, y ofrecen un sueldo inicial de $21 por hora con aumentos por antigüedad.

Cuánto pagan y cómo aumenta el sueldo

El salario sube a $21.50 por hora en el segundo año y a $22 en el tercero. Durante el cuarto año permanece en $22 y, en el quinto, llega a $23 por hora.

Quienes se encarguen de surtir los estantes deben poder comenzar su jornada desde las 5:00 a.m. Todos los candidatos necesitan cumplir la disponibilidad requerida y mantener una asistencia puntual y constante.

Qué hace cada empleado

Los cajeros escanean productos, procesan compras y manejan el dinero siguiendo las reglas de la empresa.

También deben avisar a los responsables de la tienda cuando detecten errores al cobrar y abrir cajas adicionales cuando sea necesario para agilizar las filas.

Otra tarea es preparar pedidos para recoger afuera del establecimiento: buscar los artículos, comprobar que el pedido esté completo y llevarlo al vehículo del cliente.

El personal de reposición acomoda productos en estantes y exhibidores siguiendo la distribución establecida por ALDI.

Los empleados contratados como asistentes de tienda realizan tanto las tareas de caja como las de reposición.

Todos participan en la limpieza, el manejo del inventario y la atención al cliente. También ayudan a reducir pérdidas, detectar riesgos y mantener las áreas de trabajo y los equipos en buenas condiciones.

Requisitos para solicitarlo

Debes tener al menos 18 años. La empresa prefiere candidatos con diploma de preparatoria o equivalente y experiencia en tiendas.

Se necesita saber sumar, restar, multiplicar y dividir, comunicarse verbalmente y por escrito, seguir instrucciones y prestar atención a los detalles.

También es importante organizar las tareas y trabajar tanto de manera independiente como con otros compañeros.

El puesto requiere levantar, transportar y colocar productos de hasta 45 libras, aproximadamente 20 kilos, en estantes de distintas alturas, incluso por encima de la cabeza.

Las labores incluyen agacharse, girar, alcanzar objetos y desplazarse por la tienda, además de trabajar en cámaras refrigeradas y congeladores.

Los empleados utilizan cajas registradoras, equipos para mover tarimas, máquinas para limpiar pisos, compactadoras de cartón y productos de limpieza.

Las tareas pueden realizarse con adaptaciones razonables cuando corresponda.

Qué beneficios ofrece el empleo

Los beneficios para empleados de medio tiempo incluyen un plan de retiro 401(k), aportaciones de la empresa a ese plan, un programa de asistencia al empleado y descuentos mediante PerkSpot.

Las condiciones pueden variar según el estado.

Los beneficios adicionales de tiempo completo corresponden a quienes promedian al menos 30 horas semanales durante el periodo anual de evaluación.

Incluyen seguros médico, de medicamentos, dental y de visión; vacaciones y siete días festivos pagados; hasta seis semanas de permiso parental y dos para cuidar a familiares, ambos con el 100% del sueldo; y seguros de vida y discapacidad.

Cómo presentar la solicitud

Entra a la vacante Part-Time Store Associate/Cashier/Stocker de ALDI y selecciona ‘Apply’ para comenzar el proceso.

La contratación puede estar sujeta a una prueba de drogas, revisión de referencias o historial de conducción, cuando corresponda al puesto y lo permita la ley.

ALDI aplica una política de igualdad de oportunidades para sus candidatos.



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