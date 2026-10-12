Target ofrece empleo de guardia de seguridad en Manhattan desde $22.50 por hora

Target busca personal de seguridad para su tienda de 512 Second Avenue, en Manhattan, con un sueldo inicial de $22.50 por hora. El empleo es de medio tiempo e incluye labores de prevención de robos, atención a incidentes y protección de clientes y trabajadores.

Qué necesitas para solicitar el empleo

Los candidatos deben tener al menos 18 años, diploma de preparatoria o equivalente y cumplir los requisitos estatales o locales de licencia y otras condiciones legales del puesto.

También necesitan comunicarse con claridad, aprender a utilizar herramientas tecnológicas, organizar sus tareas y trabajar tanto por su cuenta como en equipo.

Target ofrece capacitación para desempeñar las funciones de especialista en seguridad.

El puesto requiere disponibilidad para trabajar por las noches, los fines de semana y los días festivos, además de asistencia regular.

Entre las exigencias físicas están subir y bajar escaleras de mano y levantar o mover frecuentemente mercancía de hasta 40 libras, aproximadamente 18 kilos.

En qué consiste el trabajo

El especialista vigilará las condiciones de seguridad dentro de la tienda y en sus áreas exteriores.

Deberá responder a incidentes, registrar lo ocurrido y utilizar el sistema de videovigilancia.

La prevención de pérdidas incluye revisar recibos de mercancía de alto valor, recuperar productos robados y participar en la detención de personas conforme a las políticas de Target y las instrucciones de los responsables de seguridad.

También colaborará en la capacitación de otros empleados sobre protección de productos, revisiones internas y medidas para reducir pérdidas.

Deberá identificar riesgos y corregirlos siguiendo las normas de seguridad.

El trabajo incluye atención al público: recibir a los clientes, ayudarlos a encontrar productos y manejar situaciones difíciles para mantener un ambiente seguro.

Descuentos y otros beneficios

Los empleados tienen un descuento del 10% en tiendas Target y Target.com, además de descuentos del 20% en productos de bienestar y en ropa y accesorios para adultos de marcas propias.

Con una Target Circle Card pueden obtener un ahorro adicional del 5%.

La empresa ofrece acceso inmediato a atención médica virtual gratuita las 24 horas y apoyo de salud mental.

Los empleados que cumplen las condiciones pueden acceder a seguros médico, dental y de visión después de 90 días.

Otros beneficios incluyen el plan de retiro TGT 401(k), acceso anticipado al sueldo, descuentos en servicios, vacaciones, días festivos pagados, permisos familiares y tiempo por enfermedad.

El programa educativo Dream to Be ofrece opciones de estudios sin costo de matrícula.

El acceso a cada beneficio depende del puesto, las horas promedio trabajadas, la antigüedad y las reglas del programa.

Cómo presentar la solicitud

Entra a la vacante Target Security Specialist y selecciona ‘Apply’ para comenzar. El número del puesto es R0000454269 y la dirección donde trabajarás es 512 Second Avenue, Nueva York, NY 10016-8604.

La empresa advierte que nunca pide enviar información personal por mensaje de texto para solicitar un empleo.

Quienes necesiten adaptaciones por una discapacidad durante la solicitud o entrevista pueden escribir a candidate.accommodations@HRHelp.Target.com.

Ese correo atiende únicamente solicitudes de adaptación, no consultas sobre el avance de una candidatura ni problemas técnicos.

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