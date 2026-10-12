ANCHOR 2025: quién califica para recibir hasta $1,500 en Nueva Jersey

Nueva Jersey mantiene abierta la solicitud del programa ANCHOR para propietarios e inquilinos que buscan alivio frente a los impuestos sobre la propiedad, con pagos de hasta $1,500 para propietarios y $700 para ciertos inquilinos. La solicitud corresponde al beneficio ANCHOR de 2025, financiado dentro del presupuesto estatal del año fiscal 2027, y se calcula según la residencia, los ingresos y la edad del solicitante durante 2025.

El plazo para presentar una solicitud vence el lunes 2 de noviembre de 2026; quienes no completen el trámite a tiempo podrían perder el pago.

El estado gestionó automáticamente las solicitudes de la mayoría de los propietarios menores de 65 años que no reciben esos beneficios y de la mayoría de los inquilinos.

Sin embargo, el procedimiento cambia para los propietarios de 65 años o más y para quienes reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social o de Railroad Retirement: deben presentar el formulario PAS-1, pues el estado no presenta automáticamente la solicitud en su nombre.

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Los residentes deben revisar si recibieron una carta de confirmación de ANCHOR y consultar el estado de su beneficio. Si no recibieron la carta y cumplen los requisitos, deben verificar su situación con el estado y presentar la solicitud antes del vencimiento, si corresponde.

Hasta $1,500 según tus ingresos

Estos son los rangos que ofrece el programa, de acuerdo con los ingresos reportados: Los propietarios que tuvieron ingresos brutos de Nueva Jersey de $150,000 o menos en 2025 pueden recibir $1,500. Quienes declararon entre $150,001 y $250,000 califican para $1,000; por encima de $250,000 no existe elegibilidad.

Los inquilinos con ingresos de hasta $150,000 reciben $450 si tenían 64 años o menos al terminar 2025. Si cumplieron 65 años antes del 31 de diciembre de ese año, el beneficio aumenta $250, hasta $700.

Marita Sciarrotta, directora de la División de Impuestos estatal, resumió la escala para propietarios: “Si ganan hasta $150,000, tienen derecho a $1,500. Si ganan entre $150,000 y $250,000, tienen derecho a $1,000”.

Tu vivienda de 2025 define si calificas

Para calificar, la vivienda reportada debía ser tu residencia principal el 1 de octubre de 2025. Los propietarios debían poseer y ocupar una vivienda en Nueva Jersey; los inquilinos debían alquilar y ocupar su residencia principal y, por regla general, vivir en una unidad sujeta a impuestos locales sobre la propiedad.

Las casas vacacionales, segundas viviendas y propiedades alquiladas a terceros no califican como residencia principal del propietario.

En el caso de una vivienda compartida, cada inquilino incluido en el contrato debe presentar su propia solicitud e informar los nombres de los demás coarrendatarios y el alquiler total pagado por la propiedad.

“ANCHOR busca ofrecer un poco más de asequibilidad a los ciudadanos de Nueva Jersey que alquilan o son dueños de una casa. Nuestros impuestos a la propiedad son muy altos”, explicó Sciarrotta.

No todos presentan el mismo formulario

Los propietarios de 65 años o más y los propietarios que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social o de Railroad Retirement deben completar el PAS-1, aunque no califiquen para Senior Freeze o Stay NJ. Pueden enviarlo por internet o por correo.

Los propietarios e inquilinos menores de 65 años que no recibían beneficios por discapacidad del Seguro Social o de Railroad Retirement y no obtuvieron una confirmación automática pueden presentar el ANC-1. Si el solicitante o su cónyuge tenía 65 años o más al 31 de diciembre de 2025, o recibía alguno de esos beneficios por discapacidad, corresponde presentar el PAS-1.

La División envió las cartas de confirmación el 10 de agosto; el periodo para modificar la información de una solicitud automática terminó el 15 de septiembre.

Sciarrotta explicó por qué los propietarios mayores deben volver a solicitar: “Hay algunas variables que pueden ocurrir con los ingresos de las personas y otros factores que necesitan ser revisados”.

Estos documentos evitan retrasos

La solicitud electrónica utiliza ID.me para verificar la identidad. Ten preparado un permiso de conducir, identificación estatal, tarjeta de pasaporte o pasaporte; también podrían solicitarte datos de la factura del impuesto inmobiliario y los ingresos declarados en el formulario NJ-1040.

Si presentas el PAS-1, también podrías necesitar datos fiscales de 2024 y 2025, además del formulario SSA-1099 para comprobar ingresos del Seguro Social. Si no quieres usar ID.me o no puedes completar la verificación, todavía puedes enviar una solicitud impresa.

Evita enlaces recibidos en mensajes o correos inesperados. El estado advierte: “Nunca hagas clic en enlaces ni compartas información personal en un mensaje de texto o correo electrónico no solicitado”.

El pago puede tardar 90 días en llegar

Nueva Jersey comenzó a enviar los beneficios el 15 de septiembre y continuará de manera escalonada. La mayoría de los solicitantes debería recibir el dinero dentro de los 90 días posteriores a la presentación, salvo que el estado necesite información adicional.

Las solicitudes impresas se pagan mediante cheque. Quienes presentan el formulario por internet pueden elegir entre depósito directo y cheque. El alivio no se considera ingreso sujeto al impuesto estatal de Nueva Jersey.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa ANCHOR para habitantes de Nueva Jersey

¿Quién puede recibir los $1,500 de ANCHOR?

Los propietarios que ocupaban su vivienda principal en Nueva Jersey el 1 de octubre de 2025 y tuvieron ingresos brutos estatales de hasta $150,000.

¿Cuánto reciben los inquilinos?

Los inquilinos elegibles reciben $450. El monto aumenta a $700 si tenían 65 años o más al finalizar 2025.

¿Cuál es la fecha límite?

La solicitud debe presentarse o enviarse con matasellos a más tardar el lunes 2 de noviembre de 2026.

¿Cómo sé si el estado presentó mi solicitud?

Debiste recibir una Carta de Confirmación fechada el 10 de agosto. Si no la recibiste, revisa tu situación y presenta el formulario correspondiente antes del plazo.

¿Dónde puedo pedir ayuda?

Puedes llamar a la línea de alivio del impuesto a la propiedad al 1-888-238-1233 o acudir a un Centro Regional de Información.

Conclusión

La cercanía del plazo para solicitar el beneficio ANCHOR convierte una carta extraviada o la confusión entre el PAS-1 y el ANC-1 en un riesgo de perder hasta $1,500. Si todavía no confirmaste tu inscripción, verifica el expediente antes del 2 de noviembre y guarda constancia de la presentación, porque cualquier revisión adicional podría retrasar el pago hasta 2027.

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