Familias de Nueva Jersey necesitan $40,800 más al año que en 2021

El costo de mantener un hogar con dos adultos que trabajan y dos hijos en Nueva Jersey ha aumentado cerca de $40,800 anuales entre 2021 y 2026, según datos del Living Wage Institute.

Estas familias necesitaron en 2026 un ingreso anual de $123,676 después de impuestos para cubrir gastos básicos, una cifra que puede reducir su capacidad de ahorro y presionar rubros esenciales como la vivienda y el cuidado infantil.

Desde 2021, el cuidado infantil subió 57%, la vivienda aumentó 37.5% y la atención médica se encareció 55.5%. Además, ocho condados de Nueva Jersey figuran entre los 20 del país con al menos 100,000 habitantes donde más rápido ha crecido el presupuesto familiar.

El presupuesto creció 6.7% anual

El cálculo del Living Wage Institute incluye vivienda, alimentos, transporte, atención médica, cuidado infantil, internet, telefonía y otras necesidades esenciales. Un detalle relevante es que el cálculo no incluye lujos ni representa el costo de “vivir cómodamente”, sino el ingreso estimado para cubrir necesidades básicas sin depender de asistencia pública.

Entre 2021 y 2026, ese presupuesto aumentó a un ritmo anual promedio de 6.7% en Nueva Jersey, frente a una mediana nacional de 4.5%. En Manhattan, los gastos crecieron 4.6% anual durante el mismo periodo, por lo que se redujo la antigua ventaja económica que representaba mudarse al otro lado del Hudson.

“Los lugares que eran más asequibles han comenzado a aumentar sus costos”, indicó Misael Galdámez, investigador del Living Wage Institute.

Aun así, Manhattan continúa siendo más cara en cifras absolutas: una familia comparable necesitó $135,538 después de impuestos en 2026, unos $12,000 más que el promedio calculado para Nueva Jersey.

Guardería consume hasta $37,242

El cuidado infantil se convirtió en uno de los rubros que más se ha incrementado en el presupuesto de los habitantes de Nueva Jersey. En el condado de Hudson, el servicio tiene un costo aproximado de $37,242 al año, unos $5,200 más que en la ciudad de Nueva York, donde los programas gratuitos de prekínder y 3-K ayudan a mitigar parte de la carga.

“Para muchas familias jóvenes que viven hoy en Nueva Jersey, el cuidado infantil es su mayor gasto”, afirmó Sharon Levine, directora de campaña de Start Strong NJ. En algunos hogares, añadió, el costo supera incluso la renta o el pago hipotecario.

El problema también afecta la economía estatal. Start Strong NJ estima que la crisis por el costo del cuidado infantil le cuesta al estado $5,000 millones anuales en salarios perdidos, menor productividad empresarial e ingresos fiscales no recaudados.

Mudarse ya no garantiza ahorro

Kristyna Frantz explicó a Wealth Management que dejó Washington Heights y se mudó a Fanwood en 2024 después del nacimiento de sus gemelos. En su nuevo hogar, su familia paga $5,000 mensuales por el cuidado de tres hijos, alrededor de $1,000 más de lo que calcula que gastaría si todavía viviera en Nueva York.

“En esta etapa, para nosotros es más caro criar a los niños en Nueva Jersey que en Nueva York”, afirmó Frantz. También señaló que paga más por cuidado infantil y transporte, mientras su hipoteca supera la renta que pagaba en Manhattan por su vivienda.

La experiencia no significa que todas las familias gastarían menos en Nueva York, pero muestra que comparar únicamente la renta o la hipoteca puede producir una decisión engañosa.

Hudson registra la mayor presión financiera

El condado de Hudson, que incluye Jersey City y Hoboken, registró un crecimiento promedio anual de 9.1% en el presupuesto necesario desde 2021, el mayor entre los condados estadounidenses con al menos 100,000 habitantes.

La vivienda explica parte de la presión, debido a un aumento en la demanda por la llegada de nuevos residentes a comunidades con acceso rápido por tren a Manhattan, justo cuando las empresas comenzaron a exigir el regreso presencial a las oficinas.

“Hoy, si tu hogar gana $150,000 o menos, ya no es un refugio de asequibilidad”, sostuvo Jeffrey Otteau, economista jefe de la firma inmobiliaria Otteau Group, al describir el cambio en los costos, respecto a la época prepandemia.

Ayudas estatales a las que puedes recurrir

Si vives en Nueva Jersey, te conviene calcular tus gastos por vivienda, guardería, transporte, seguros médicos e impuestos antes de mudarte o renovar un contrato. Un ahorro aparente en la casa puede anularse si le agregas los costos diarios por transporte, el cuidado infantil y vivienda, ya sea hipoteca o alquiler.

También puedes aplicar a alguna ayuda estatal disponible:

ANCHOR: propietarios con ingresos de hasta $250,000 e inquilinos con ingresos de hasta $150,000 pueden cumplir los requisitos; la fecha límite de solicitud es el 2 de noviembre de 2026

propietarios con ingresos de hasta $250,000 e inquilinos con ingresos de hasta $150,000 pueden cumplir los requisitos; la fecha límite de solicitud es el Ayuda para cuidado infantil: el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil volvió a aceptar solicitudes de todas las familias elegibles que trabajan, estudian o participan en capacitación laboral.

el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil volvió a aceptar solicitudes de todas las familias elegibles que trabajan, estudian o participan en capacitación laboral. Stay NJ: propietarios de 65 años o más, con ingresos de hasta $200,000 y que cumplan las demás condiciones, pueden solicitar alivio fiscal sobre la propiedad antes del 2 de noviembre

No esperes a que el gasto mensual te obligue a recurrir a las tarjetas de crédito. Revisa primero si el estado ya presentó automáticamente tu solicitud de ANCHOR y confirma que tu información bancaria y domicilio estén actualizados.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en el costo de vida en Nueva Jersey

¿Qué significa el aumento de $40,800 en el costo de vida en Nueva Jersey?

Es el incremento estimado entre 2021 y 2026 del presupuesto anual para una familia de Nueva Jersey con dos adultos que trabajan y dos hijos.

¿Cuánto necesita una familia en 2026 para vivir en Nueva Jersey?

El Living Wage Institute calculó $123,676 después de impuestos para cubrir necesidades básicas en Nueva Jersey. El monto cambia según el condado y la composición del hogar.

¿Nueva Jersey ya es más cara que Nueva York?

No, Manhattan todavía requiere unos $12,000 adicionales. Sin embargo, algunas familias pueden gastar más en Nueva Jersey por guardería, hipoteca y transporte.

¿Qué gasto aumentó más desde 2021?

El cuidado infantil encabezó los incrementos citados, con 57%, seguido por la atención médica, con 55.5%, y la vivienda, con 37.5%.

¿Todavía puedo solicitar ANCHOR?

Sí. La fecha límite es el 2 de noviembre de 2026 para quienes necesiten presentar una solicitud; algunos residentes elegibles fueron inscritos automáticamente.

Conclusión

La brecha entre vivir en Nueva Jersey y Manhattan todavía existe, pero se está cerrando con rapidez. Si los gastos por cuidado infantil, la vivienda y la salud continúan creciendo por encima del promedio nacional, un ingreso familiar de seis cifras podría resultar insuficiente para vivir en un número creciente de comunidades de Nueva Jersey.

Antes de comprometerte con una mudanza, una hipoteca o una guardería en Nueva Jersey, calcula el costo completo durante al menos 12 meses y solicita las ayudas disponibles; de lo contrario, te arriesgas a mudarte a un lugar donde tus ingresos no son suficientes para cubrir todos los gastos.

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