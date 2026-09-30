Nueva Jersey abre mañana ayuda de hasta $1,278 para pagar calefacción

Nueva Jersey abrirá este jueves 1 de octubre de 2026 las solicitudes del programa LIHEAP, que ofrece entre $118 y $1,278 de apoyo para cubrir gastos de calefacción durante el invierno. Los fondos se asignarán por orden de llegada, por lo que el riesgo de esperar es concreto.

El programa estatal establece que la fecha oficial de cierre es el 30 de junio de 2027, pero las solicitudes podrían cerrar de manera anticipada si el dinero disponible se agota, lo que ocurra primero.

Puedes presentar tu solicitud desde mañana a través del portal DCAid. También puedes llamar al 1-800-510-3102 o marcar 211 para localizar una agencia autorizada en tu condado.

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La ayuda puede superar $1,200

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ofrece un beneficio regular de calefacción que oscila entre $118 y $1,278 durante el año fiscal federal 2027. EL monto que se otorga depende del cálculo que hace el programa Nueva Jersey según los ingresos, el número de integrantes del hogar, el combustible utilizado y la región donde se encuentra la vivienda.

El Departamento de Asuntos Comunitarios explicó que LIHEAP “ayuda a los hogares y personas de bajos ingresos a cubrir el costo de calefacción de su vivienda”. El beneficio puede aplicarse a gas natural, electricidad, aceite, propano, queroseno y otros combustibles aprobados.

Los hogares con este ingreso pueden calificar

El hogar aspirante debe registrar ingresos brutos iguales o inferiores al 60% del ingreso medio estatal. Además, debe pagar directamente la calefacción o demostrar que ese costo está incluido en el alquiler.

Estos son algunos de los límites para el periodo 2026-2027:

Una persona: $4,273 mensuales o $51,273 anuales

$4,273 mensuales o $51,273 anuales Dos personas: $5,587 mensuales o $67,049 anuales

$5,587 mensuales o $67,049 anuales Tres personas: $6,902 mensuales o $82,825 anuales

$6,902 mensuales o $82,825 anuales Cuatro personas: $8,217 mensuales o $98,602 anuales

$8,217 mensuales o $98,602 anuales Cinco personas: $9,532 mensuales o $114,378 anuales

$9,532 mensuales o $114,378 anuales Seis personas: $10,846 mensuales o $130,154 anuales

Los inquilinos pueden solicitar la ayuda si la calefacción está incluida en una renta no subsidiada. En ese caso, el beneficio puede llegar mediante un cheque a nombre del solicitante.

Quienes solicitan el apoyo para una vivienda pública o reciben asistencia para el alquiler generalmente no califican, salvo que paguen directamente la calefacción al proveedor.

Una solicitud que abre otras ayudas

La solicitud de LIHEAP también funciona como solicitud para el Fondo de Servicio Universal (USF). Este programa puede conceder créditos mensuales para reducir las facturas de gas y electricidad.

El estado señala que los solicitantes “pueden recibir beneficios de ambos programas de manera simultánea”. El crédito del USF puede otorgar hasta $200 mensuales, dependiendo de los ingresos, el consumo y el tipo de calefacción.

Para muchas familias, esa combinación de apoyos puede ser más valiosa que el pago inicial de LIHEAP, porque el crédito mensual reduce facturas futuras durante el periodo de elegibilidad.

Situaciones de emergencia reciben apoyo adicional

Un hogar elegible que esté sin calefacción, en peligro de quedarse sin combustible o que haya recibido un aviso de desconexión puede solicitar hasta $800 de asistencia de emergencia, según la necesidad documentada y la disponibilidad de fondos.

El programa también puede cubrir hasta $2,000 por una reparación o sustitución de emergencia del sistema de calefacción cuando el hogar es propietario y ocupa la vivienda. El trabajo requiere aprobación escrita del Departamento de Asuntos Comunitarios antes de comenzar.

Sin embargo, la ayuda no sustituye automáticamente una factura vencida. Si tienes un aviso de corte, comunícate también con tu compañía para solicitar un plan de pagos mientras se procesa el expediente.

Documentos que debes presentar

Una solicitud incompleta puede retrasar considerablemente el proceso, que normalmente tarda alrededor de 60 días. Por eso, conviene presentar todos los documentos desde el inicio de la solicitud:

Identificación y tarjetas del Seguro Social de los integrantes del hogar

Comprobantes de ingresos de cada persona mayor de 18 años

Prueba de ciudadanía estadounidense o residencia legal

Factura reciente de electricidad, gas o proveedor de combustible

Contrato de alquiler, hipoteca o factura del impuesto inmobiliario

Las personas de 60 años o más y personas con discapacidad pueden pedir una solicitud por correo o una visita domiciliaria a la agencia autorizada de su condado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el programa LIHEAP en Nueva Jersey

¿Cuándo abre la ayuda de calefacción en Nueva Jersey?

Las solicitudes abren el 1 de octubre de 2026 y permanecerán disponibles hasta el 30 de junio de 2027 o hasta que se agoten los fondos. La asistencia se otorga “por orden de llegada”.

¿Cuánto dinero entrega LIHEAP?

El beneficio regular de calefacción puede variar entre $118 y $1,278. La cantidad depende de los ingresos, el tamaño del hogar, el combustible y la ubicación.

¿Puedo solicitar la ayuda si rento mi vivienda?

Sí. Puedes calificar si pagas directamente la calefacción o si el costo está incluido en una renta no subsidiada.

¿Necesito tener una factura vencida?

No. LIHEAP ayuda con los costos de calefacción aunque no exista una deuda pendiente. Las ayudas de emergencia sí exigen demostrar una crisis, como un aviso de desconexión o falta de combustible.

¿Dónde puedo solicitar LIHEAP?

Puedes ingresar a energyassistance.nj.gov, utilizar el portal DCAid o llamar al 1-800-510-3102. La línea funciona de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Conclusión

El plazo para inscribirse al programa LIHEAP en Nueva Jersey termina en junio, pero esperar varios meses para presentar tu solicitud podría dejarte fuera si los fondos se agotan.

Registrar una solicitud completa desde los primeros días de octubre aumenta la posibilidad de recibir el beneficio antes de que las temperaturas y las facturas alcancen sus niveles más altos.

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