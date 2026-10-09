Estos son los vecindarios de Nueva York donde la renta subió hasta $2,107 al mes en 2026

El costo de los alquileres ha aumentado de manera considerable en varios vecindarios de Nueva York durante 2026, con incrementos anuales de hasta 44% y diferencias que superaron los $2,000 mensuales en algunos mercados. Estos precios resultan preocupantes para un entorno económico en el que la presión sobre la vivienda puede obligar a los inquilinos a recortar otros gastos, negociar la renovación o buscar opciones más económicas en zonas más alejadas.

Sin embargo, el aumento no es exclusivo de los barrios tradicionalmente más caros: Manhattan concentra las rentas más elevadas, pero algunos vecindarios de Brooklyn y Queens también registraron incrementos importantes, reduciendo parte de la ventaja de precio que históricamente ofrecían como lugar de residencia respecto al centro de la ciudad.

Si tu contrato vence pronto, compara apartamentos similares, verifica si tu vivienda está estabilizada y calcula transporte y servicios antes de mudarte. Una renta aparentemente más barata no necesariamente es la que más te conviene si implica más tiempo y dinero en traslados.

DUMBO y South Williamsburg registraron los mayores saltos

Los aumentos más grandes se dieron en pequeños mercados de Brooklyn. En junio, la renta promedio de South Williamsburg subió 44%, para pasar de $4,571 a $6,569, mientras que en DUMBO avanzó 33%, de $6,406 a $8,513, según datos de Corcoran difundidos por amNewYork.

Eso equivale a $1,998 más al mes en South Williamsburg y $2,107 adicionales en DUMBO. Estos promedios pueden variar con rapidez cuando se firman pocos contratos o entran apartamentos de lujo al mercado, por lo que los precios funcionan como señales de presión y no como aumentos universales.

En Manhattan, el reporte de julio de Corcoran situó a Midtown East con la mayor alza anual de 19%, de $5,661 a $6,716. Greenwich Village y West Village aumentaron conjuntamente 16%, hasta $8,572; Upper East Side, Gramercy y Murray Hill/Kips Bay subieron 12%.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

La presión se incrementó durante agosto

El fenómeno no desapareció al terminar junio. StreetEasy calculó que la renta solicitada mediana de Nueva York alcanzó un récord de $4,200 en agosto, 2.8% más que un año antes.

Manhattan llegó a $4,995, con un crecimiento anual de 5.2%; Brooklyn alcanzó $3,995, con 4.4%, y Queens $3,450, con 4.2%. Al mismo tiempo, el inventario disponible cayó 8.2% en Manhattan y 9.8% en Brooklyn, reduciendo el margen para negociar.

“Los apartamentos de calidad están obteniendo una prima y los inquilinos tienen poco margen para negociar”, afirmó Gary Malin, director de operaciones de Corcoran, a amNewYork.

Queens también subió sus precios

Queens se mantiene como un condado menos caro que Manhattan y Brooklyn, pero algunos vecindarios se encarecieron. MNS registró en agosto aumentos anuales promedio de 7.38% en Flushing y 6.20% en Astoria; el promedio general del distrito llegó a $3,175.

En mayo, diez de los once vecindarios de Queens analizados por MNS registraron incrementos anuales. Forest Hills tuvo el mayor aumento entre los apartamentos de una habitación, de $2,659 a $3,101, mientras Jamaica fue la excepción, con una caída general de 6.5%.

Sin embargo, debes considerar que no existe un índice oficial que mida mensualmente todo el costo de vida por vecindario. Por eso, estas cifras no forman una clasificación absoluta: comparan rentas anunciadas o contratos de distintos informes y periodos. Aun así, la vivienda es uno de los dos mayores gastos familiares en la medición oficial del costo real de vida de NYC.

Negocia tu contrato para proteger tu bolsillo

La presión de estos precios afecta principalmente a quienes buscan vivienda o pagan renta de mercado. Para cerca de un millón de apartamentos estabilizados, la Junta de Pautas de Alquiler fijó un aumento de 0% en renovaciones de uno y dos años que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

“Esta es una victoria histórica para los inquilinos de Nueva York”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani después de la votación del 25 de junio.

La congelación no cubre automáticamente cualquier apartamento. Si no sabes si el tuyo está estabilizado, solicita su historial de renta a la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del estado antes de aceptar un aumento.

¿Qué puedes hacer antes de renovar el alquiler?

Compara unidades equivalentes: revisa tamaño, ubicación, servicios y fecha de los anuncios, no solo el promedio del vecindario

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NYC exige notificación anticipada para determinados aumentos superiores a 5%, según el tiempo que lleves en la vivienda Calcula el costo completo: suma renta, electricidad, traslado, estacionamiento, cuidado infantil y posibles comisiones

suma renta, electricidad, traslado, estacionamiento, cuidado infantil y posibles comisiones Verifica tus derechos: confirma si existe estabilización, subsidio o cláusula que limite el aumento

“Los inquilinos están persiguiendo un grupo cada vez menor de apartamentos disponibles”, indicó Malin al explicar por qué las rentas récord eran un resultado previsible.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en alquileres en NYC

¿Qué vecindario tuvo el mayor aumento porcentual observado?

South Williamsburg registró 44% anual en junio, pero el promedio estuvo influido por la composición de los contratos y no significa que cada alquiler aumentara en esa proporción.

¿Dónde ocurrió el mayor aumento interanual en la renta mensual en dólares?

Entre los datos comparados, DUMBO presentó una diferencia anual de $2,107 mensuales, al pasar de $6,406 a $8,513 en junio.

¿Cuál fue la renta solicitada mediana de Nueva York en agosto de 2026?

StreetEasy situó la renta solicitada mediana en $4,200 durante agosto, el nivel más alto de su serie iniciada en 2010.

¿La congelación protege todos los alquileres?

No. Aplica a renovaciones cubiertas por la estabilización y que comiencen entre octubre de 2026 y septiembre de 2027; una vivienda a precio de mercado no recibe automáticamente esa protección.

¿Conviene mudarte a Queens para ahorrar?

Puede reducir la renta frente a Manhattan, pero compara vecindario y transporte. Flushing y Astoria también registraron aumentos durante 2026.

Conclusión

Si el inventario de vivienda en Nueva York continúa limitado, los aumentos en el alquiler podrían extenderse a zonas que todavía funcionan como alternativas asequibles, incluso si el promedio de toda la ciudad crece más lentamente. La próxima prueba llegará durante las renovaciones de fin de año.

Para quienes pagan precio de mercado, esperar hasta la oferta de renovación reduce el margen de reacción. Este es un buen momento para revisar la situación legal del apartamento y los precios cercanos; de lo contrario, podrías absorber otro aumento que comprometa más tu presupuesto.

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