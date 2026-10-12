¿Cuándo nevará en Nueva York?: pronóstico del invierno 2026-2027

El frío todavía no domina el paisaje neoyorquino, pero esta pregunta empieza a rondar por la cabeza de decenas de personas: ¿cuándo llegará la primera nevada durante el invierno 2026-2027?

El Farmers’ Almanac anticipa una temporada cambiante en el noreste de Estados Unidos, con irrupciones de aire frío, nevadas breves y sistemas capaces de alternar nieve, lluvia, aguanieve y lluvia helada.

La publicación ofrece fechas orientativas para distintas localidades, aunque no deben interpretarse como un calendario definitivo. La trayectoria de las tormentas y las temperaturas de cada jornada serán decisivas para determinar si los copos llegan a caer y si logran acumularse en el suelo.

¿Cuándo podría nevar por primera vez en Nueva York?

Según Farmers’ Almanac, las primeras nevadas podrían ser en este mes de octubre en algunas zonas del norte del estado. En otras ciudades, el inicio se desplazaría a noviembre y, para la ciudad de Nueva York y Long Island, la fecha señalada llegaría en diciembre.

Estas son las fechas estimadas para el comienzo de las nevadas en diferentes puntos:

* Saranac Lake: 23 de octubre de 2026.

* Binghamton: 1 de noviembre de 2026.

* Syracuse: 5 de noviembre de 2026.

* Buffalo y Rochester: 8 de noviembre de 2026.

* Albany y la región de la Capital: 16 de noviembre de 2026.

* Poughkeepsie: 30 de noviembre de 2026.

* Central Park, en Nueva York: 7 de diciembre de 2026.

* Islip, en Long Island: 14 de diciembre de 2026.

El calendario marca una diferencia entre el norte y el interior del estado, donde el frío puede instalarse antes, y las zonas cercanas al Atlántico, más moderadas por la influencia del agua. Para los habitantes de la Gran Manzana, el 7 de diciembre es una referencia para Central Park, no una garantía de que ese día nevará en las calles.

La primera nevada tampoco significa necesariamente que se formará una capa blanca visible. Puede tratarse de copos aislados, una mezcla de lluvia y nieve o una precipitación sin acumulación medible. Un cambio pequeño en la temperatura o en el recorrido de una tormenta puede modificar el resultado.

Enero y febrero podrían traer episodios más intensos

Farmers’ Almanac apunta a que enero y febrero de 2027 podrían concentrar varias rondas de nieve húmeda e intensa en sectores interiores del noreste. Las áreas elevadas, montañosas y alejadas de la costa figuran entre las más expuestas.

En comunidades costeras, incluida la ciudad de Nueva York, las temperaturas próximas al punto de congelación podrían favorecer precipitaciones mixtas. Una tormenta podría dejar lluvia en un barrio y nieve o aguanieve en otro, según la temperatura del aire y de la superficie.

La previsión también contempla breves irrupciones de frío fuerte intercaladas con periodos más templados. Esa alternancia puede complicar la planificación cotidiana: una jornada fría no garantiza que la siguiente también lo sea, y una perspectiva general de nieve todavía no permite anticipar el impacto en carreteras, aceras o transporte público.

Quienes conducen o dependen del transporte colectivo deberían seguir los avisos meteorológicos conforme se acerquen los sistemas invernales.

¿Cuánta nieve podría acumularse en la ciudad de Nueva York?

Para toda la temporada, la estimación de Farmers’ Almanac sitúa entre 10 y 20 pulgadas de nieve la posible acumulación en la ciudad de Nueva York (unos 25 a 51 cm). No es una cifra garantizada: el total dependerá del número de tormentas, de su trayectoria y de cuánto frío acompañe a cada sistema.

El fenómeno de “El Niño” también puede influir en los patrones de circulación atmosférica y en el recorrido de las tormentas, aunque no determina por sí solo el tiempo de una ciudad específica.

¿Cuándo llegará el pronóstico oficial de NOAA?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) tiene previsto publicar el 15 de octubre su perspectiva oficial para el invierno meteorológico, que comprende de diciembre de 2026 a febrero de 2027. El informe aportará otra referencia sobre las tendencias de temperatura y precipitación.

Hasta entonces, las fechas de Farmers’ Almanac deben leerse como estimaciones, no como avisos oficiales de nevadas. Para saber si habrá nieve en un día concreto, los residentes deberán consultar los pronósticos actualizados y las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) cuando las tormentas estén más cerca.

En la práctica, conviene revisar las condiciones antes de salir y no confiar únicamente en una fecha de calendario. Las autoridades pueden emitir avisos por nieve, hielo o bajas temperaturas con pocos días de anticipación, cuando los modelos meteorológicos permiten afinar la previsión. La temporada puede traer nieve, lluvia helada o jornadas más suaves; la diferencia estará en cómo evolucione cada sistema.

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