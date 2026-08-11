¿Cuándo llegará la primera nevada a EE.UU. en este 2026?

El verano todavía se resiste a abandonar Estados Unidos, pero el calendario ya apunta hacia la siguiente estación y, con ella, al regreso de la nieve. Aunque agosto apenas comienza y todavía quedan semanas de temperaturas cálidas, algunas regiones del país podrían registrar sus primeros copos de la temporada 2026 mucho antes de lo que muchos imaginan.

Las zonas montañosas del norte y el oeste serán, como suele ocurrir, las primeras candidatas para recibir nieve. Montana, Wyoming y Colorado destacan entre los estados donde las elevaciones más altas pueden experimentar las primeras nevadas medibles desde septiembre, mientras que sectores del norte del Medio Oeste también podrían entrar rápidamente en escena.

Las montañas podrían recibir nieve desde septiembre

La altitud desempeña un papel determinante. De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las primeras nevadas medibles pueden aparecer en las áreas de mayor elevación de Montana y Wyoming desde mediados o finales de septiembre. Allí, el descenso de las temperaturas comienza antes que en las zonas bajas y crea condiciones favorables para que la lluvia se transforme en nieve.

Colorado también suele entrar temprano en el calendario invernal, especialmente en sus comunidades de montaña. Las zonas situadas a mayor altura pueden registrar nieve durante el otoño, incluso cuando las ciudades y regiones de menor elevación todavía disfrutan de temperaturas relativamente templadas.

Cuando llegue octubre, la posibilidad de nieve se extenderá hacia más sectores de Colorado, Montana, Wyoming y partes de las Dakotas. No significa que todos esos estados vayan a quedar cubiertos de blanco, pero sí que aumentará la posibilidad de observar los primeros episodios invernales en las áreas más frías.

En las zonas montañosas del norte es donde se verán las primeras nevadas. (Foto: Michael Dwyer/AP)

Wisconsin muestra lo variable que puede ser la primera nevada

Los registros del NWS para Wisconsin muestran diferencias considerables entre un año y otro. En el norte del estado, la primera nevada medible puede aparecer desde mediados o finales de septiembre, mientras que en Fox Valley y las zonas cercanas a la ribera del lago Michigan suele llegar más tarde, entre principios y mediados de octubre.

La diferencia no responde únicamente a la latitud. La elevación y el efecto de los Grandes Lagos también influyen de manera decisiva. Las áreas más elevadas y expuestas a las nevadas generadas por el lago Superior pueden recibir nieve antes, mientras que las aguas relativamente más cálidas del lago Michigan tienden a retrasar el inicio de las nevadas en lugares como Two Rivers y Washington Island.

En promedio, la primera nevada medible llega entre mediados y finales de octubre en el extremo norte-centro de Wisconsin. Cerca de la costa del lago Michigan, en cambio, puede retrasarse hasta mediados o finales de noviembre. Entre algunas de estas localidades existe una diferencia promedio de más de un mes.

Y los extremos son todavía mayores. En periodos particularmente secos, la primera nevada puede retrasarse hasta mediados de diciembre e incluso principios de enero.

¿Qué dice el pronóstico para el final de 2026?

El Centro de Predicción Climática de NOAA ya publicó sus perspectivas estacionales para octubre, noviembre y diciembre. Estos pronósticos no permiten determinar qué día caerá la primera nevada en una ciudad concreta, pero sí ayudan a observar tendencias generales de temperatura y precipitación.

Las previsiones apuntan a varias zonas del país con probabilidades de registrar precipitaciones por encima de lo habitual durante ese periodo. Sin embargo, una mayor cantidad de precipitación no significa automáticamente más nieve: el tipo de precipitación dependerá de las temperaturas que acompañen cada sistema meteorológico.

En las regiones del sur, por ejemplo, una temporada con precipitaciones abundantes puede traducirse principalmente en lluvia. En cambio, en sectores del norte y en áreas montañosas, donde las temperaturas son más bajas, esos mismos sistemas pueden convertirse en nieve.

Para las zonas de menor altitud y los estados situados más al sur o al este, la espera normalmente será más prolongada. Buena parte del Medio Oeste y el noreste suele registrar sus primeras nevadas importantes entre noviembre y diciembre, aunque episodios tempranos, incluso alrededor de Halloween, no son imposibles.

La regla general, sin embargo, permanece: cuanto más al norte y cuanto mayor sea la elevación, mayores serán las posibilidades de que la nieve aparezca primero. El invierno todavía está lejos para buena parte del país, pero en las cumbres más altas el reloj ya comenzó a correr.

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