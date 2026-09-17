NYC podría pagar hasta $45 por hora por quitar nieve este invierno: cómo registrarse

La ciudad de Nueva York prepara su plan para la nieve con una novedad que puede interesar a quienes buscan un ingreso temporal durante el invierno. El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado de Saneamiento, Gregory Anderson, anunciaron una renovación del programa de trabajadores de limpieza de nieve de emergencia, con inscripción anticipada, capacitación remunerada y una paga por hora considerablemente mayor.

La ciudad trasladará el proceso de registro al otoño para evitar que la llegada de una tormenta encuentre al equipo todavía en trámites. La medida se tomó tras revisar las lecciones dejadas el invierno pasado, cuando más de 7,800 neoyorquinos respondieron al llamado para ayudar a retirar nieve y hielo en calles y espacios públicos.

El nuevo esquema también busca reducir el papeleo y acelerar los pagos. Quienes completen su registro en un evento del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) antes del 30 de noviembre podrán participar en una orientación pagada de 4 horas durante diciembre. Además, la ciudad pretende que los trabajadores reciban su primer pago dentro de las 2 semanas posteriores al comienzo de sus labores.

¿Cuánto pagará Nueva York por quitar nieve?

El cambio más llamativo está en el salario. Los trabajadores de limpieza de nieve de emergencia recibirán $30 por hora durante las primeras 40 horas trabajadas en una semana. A partir de ese límite, la tarifa aumentará a $45 por hora.

La cifra representa un salto frente a la temporada anterior, cuando la paga era de $19.14 por hora y de $28.71 después de las primeras 40 horas. Para quienes buscan un trabajo temporal y pueden afrontar jornadas físicamente exigentes, la diferencia puede ser significativa.

La labor no se limita a palear nieve frente a edificios. Los equipos colaboran con el DSNY para despejar infraestructura esencial, como pasos peatonales, paradas de autobús, hidrantes y calles con escaleras. Durante el último invierno, los voluntarios ayudaron a limpiar 135,000 cruces peatonales, 34,000 paradas de autobús y 29,000 hidrantes.

¿Quién puede solicitar el trabajo?

Los aspirantes deben tener al menos 18 años, contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y estar físicamente preparados para realizar trabajo pesado en condiciones invernales adversas. El programa está pensado para responder rápidamente cuando una nevada importante obliga a reforzar las cuadrillas habituales.

Otro cambio busca hacer más sencillo el registro. En años anteriores, los solicitantes debían llevar fotografías impresas. Esta vez, las imágenes se tomarán directamente durante los eventos de inscripción, eliminando uno de los pasos que podían complicar el proceso.

El primer evento de registro está programado para el sábado 19 de septiembre, de 9 a.m. a 5 p.m. (ET), en la Escuela Preparatoria Taft, ubicada en 240 East 172nd Street, en El Bronx. No obstante, la inscripción continuará durante el otoño y quienes quieran incorporarse al programa deberán completar el proceso antes del 30 de noviembre para acceder a la orientación remunerada de diciembre.

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Quienes acudan al registro deberán llevar un número telefónico y un correo electrónico válidos, además de su tarjeta del Seguro Social. También tendrán que presentar los formularios W-4, correspondientes a la retención federal, e IT-2014, para la retención de impuestos del estado de Nueva York.

El paquete de documentos incluye igualmente el formulario I-9, utilizado para verificar la identidad y la autorización de empleo, junto con los documentos de identificación aceptados para ese trámite.

Después de completar el registro, los participantes recibirán un correo electrónico de confirmación con una invitación a la sesión informativa remunerada. Posteriormente, el DSNY les asignará un garaje desde el cual podrán ser llamados durante las nevadas importantes.

La asignación dependerá de las necesidades del condado y de las preferencias de ubicación del trabajador. De esta manera, la ciudad busca tener una reserva de personal capacitado antes de que llegue el clima invernal más severo.

Para los interesados, conviene tener presente que no se trata de un empleo permanente ni de un horario fijo. Las convocatorias dependen de las condiciones meteorológicas y de las necesidades operativas de la ciudad. El objetivo es contar con trabajadores disponibles cuando una tormenta active el despliegue.

El programa cobró relevancia el invierno pasado, cuando el DSNY utilizó por primera vez a estos trabajadores durante turnos nocturnos y mientras se registraban nevadas. Esa experiencia permitió ampliar la capacidad de respuesta en puntos donde el tránsito peatonal y el transporte público necesitaban recuperar condiciones seguras.

Mamdani señaló que las tormentas del último año demostraron la necesidad de anticiparse a los episodios de clima extremo. Anderson, por su parte, destacó que el DSNY actualiza sus procedimientos cada temporada para responder a un paisaje urbano cambiante y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

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