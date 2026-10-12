Vuelve la pista de hielo gratis de Bryant Park en NY: cuánto cuesta patinar y cómo ahorrar en 2026

Uno de los lugares más visitados de Nueva York durante el otoño y la temporada navideña está a punto de regresar. El próximo 28 de octubre, Bryant Park volverá a transformarse en un gran espacio de invierno al aire libre, con su pista de patinaje sobre hielo, puestos de comida, tiendas y actividades para disfrutar en pleno corazón de Manhattan.

La gran atracción será, una vez más, The Rink, una pista de 17,000 pies cuadrados rodeada de los rascacielos de Midtown. Patinar allí seguirá siendo gratuito para quienes lleven sus propios patines, pero los visitantes que necesiten alquilarlos tendrán que pagar entre $18.72 y $64.48, según la fecha y el horario elegido.

La diferencia puede ser considerable para una familia. Cuatro personas que necesiten alquilar patines podrían gastar entre $74.88 y $257.92, sin contar otros servicios opcionales. Por eso, elegir bien el día y reservar con anticipación puede cambiar bastante el presupuesto de la salida.

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Cuándo abre la pista de hielo de Bryant Park en 2026

El Bank of America Winter Village comenzará su temporada el miércoles 28 de octubre de 2026. La pista permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2027, incluidos los feriados. El horario habitual será de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., aunque durante la temporada de mayor actividad, entre el 19 de noviembre y el 3 de enero, funcionará hasta la medianoche.

Se trata de una de las experiencias más características de Nueva York durante los meses fríos: una pista al aire libre en el centro de la ciudad, rodeada de luces, comercios y algunos de los edificios más reconocibles de Manhattan.

El acceso al parque y al mercado navideño es gratuito. Para ingresar a patinar, en cambio, se necesita una reserva, incluso cuando se utilizan patines propios.

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Cuánto cuesta patinar en Bryant Park este invierno

La entrada a la pista es gratuita, pero los servicios adicionales tienen tarifas que varían según la modalidad.

Alquiler de patines: $18.72 a $64.48

Casco Gratis

Alquiler de ayuda para patinar: $26

Guarda de bolsos: desde $6.24

Acceso rápido con patines alquilados: $87.52

Experiencia Premium Skate: $156 a $182

Los precios publicados incluyen determinados cargos administrativos, pero no impuestos adicionales. Los importes pueden variar según el servicio y la disponibilidad.

Cómo patinar gratis y ahorrar en Bryant Park

La manera más económica de disfrutar de The Rink es llevar patines propios. En ese caso, no se paga entrada, aunque es necesario obtener una reserva gratuita para acceder a la pista. Y hay más: Bryant Park habilita las reservas de quienes llevan sus propios patines con una semana de anticipación.

Los horarios pueden agotarse, especialmente los fines de semana y durante las vacaciones escolares.

Para quienes necesitan alquilar, el parque recomienda elegir horarios de menor demanda. Las tarifas varían según el día y la sesión, por lo que conviene comparar distintas fechas antes de pagar.

Hay otra oportunidad de ahorro: los clientes que utilizan una tarjeta de crédito o débito emitida por Bank of America pueden obtener un descuento del 10% en alquileres elegibles de patines, entre el 28 de octubre de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

El descuento debe solicitarse al completar la reserva en línea y está sujeto a condiciones. No se aplica a todas las experiencias disponibles.

También conviene viajar ligero. La pista no permite ingresar con bolsos y el servicio para guardarlos tiene costo. En cambio, guardar los zapatos es gratuito.

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También vuelve el mercado navideño de Bryant Park

El Winter Village no se limita a la pista de hielo. Desde el 28 de octubre regresarán los Holiday Shops, un mercado al aire libre inspirado en las tradicionales ferias navideñas europeas.

Los visitantes podrán recorrer puestos de artesanías, regalos, artículos de decoración, productos gastronómicos y propuestas de pequeños comerciantes. El mercado permanecerá abierto hasta el 3 de enero de 2027, con los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábados y domingos: de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

También regresará The Lodge, un espacio gastronómico junto a la pista, con bebidas calientes, comidas y lugares para descansar mientras se observa a los patinadores.

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Cómo llegar a Bryant Park y reservar entradas

Bryant Park está ubicado entre las calles 40 y 42, y las avenidas Quinta y Sexta, en Midtown Manhattan, detrás de la Biblioteca Pública de Nueva York. Se puede llegar fácilmente en metro, especialmente a través de las estaciones 42 St–Bryant Park y 5 Av, servidas por diferentes líneas.

Quienes quieran patinar deben consultar la disponibilidad y reservar desde el sitio oficial de Winter Village.

La mayoría de las sesiones permite aproximadamente 50 minutos sobre el hielo. El tiempo de preparación y colocación de patines se organiza dentro de la franja asignada.

Para familias con niños, el parque establece que los menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto. También ofrece cascos gratuitos y ayudas para principiantes, sujetas a disponibilidad.

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