Don Francisco expresa lo importante que es para él “Gigantes con Don Francisco

El presentador, productor y empresario Don Francisco estrenó este 11 de octubre un nuevo programa de televisión a través de la cadena Univision. Este nuevo proyecto llega 11 años después de su último proyecto para televisión: “Sábado Gigante”, cuyo último episodio se transmitió en septiembre de 2015.

“Gigantes con Don Francisco” ahora llevará al público entrevistas con personalidades de interés para el público latino, sorpresas para esos entrevistados y también, siguiendo fiel a proyectos del pasado, tendrá dinámicas con el público presente en el estudio. En el primer episodio, Don Francisco entrevistó a la actriz mexicana Lucero.

En una entrevista que dio a “People en Español”, el presentador chileno reveló lo que significa para él este nuevo proyecto: “Esta es una etapa diferente para mí porque yo no tengo futuro, solamente tengo presente, y lo que yo quiero hacer con ese presente es pasarlo lo mejor posible. A mí me encanta hacer esto de la comunicación y entregarle al público lo mejor que yo pueda.”

En su interacción con el público, Don Francisco propone en este programa algunas dinámicas que le permiten a los asistentes ganar un vehículo o hasta $10,000 dólares por programa.

En la misma entrevista con “People en Español” explicó que el primer ofrecimiento que tuvo de Univision fue hacer un programa de entrevistas, pero él no quería que solo fuera eso.

Sobre su respuesta en ese momento: “Le dije: ‘Mire, no hagamos entrevistas porque se hacen muchas entrevistas y va a ser un programa de una hora de dos personas sentadas hablando; metamos nuevos conceptos y le metimos concurso, premios, música, le metimos un auto y le metimos dinero'”.

“Gigantes con Don Francisco” será un programa de solo ocho episodios, pero se desconoce si la producción considerará grabar otros más dependiendo del éxito que tenga.

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