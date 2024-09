Carolina Sandoval dice que Don Francisco no la operó

Carolina Sandoval ha sabido manejar su carrera en las redes sociales con gran éxito, lo que se refleja en su numerosa cantidad de seguidores. Sin embargo, la fama también trae consigo críticas y comentarios que pueden ser hirientes. Recientemente, una de sus seguidoras hizo un comentario despectivo sobre sus implantes mamarios, lo que llevó a la venezolana a aclarar la situación.

“Difícil creer que te las hiciste tan jovencita y te dejaras influenciar así. Porque es sabido que Don Francisco te pagó tus primeros implantes y ahí ya estabas grandecita. Ordena tus ideas porque como que algo no cuadra en esta historia”, fue la opinión de una usuaria y ella no dudó y explicar los rumores que había sobre dicho tema.

Para desmentir el comentario y poner las cosas en su lugar, compartió imágenes de una aparición en un programa chileno donde abordó el tema hace algunos años. Con este gesto, intenta mostrar que las afirmaciones sobre ella no son ciertas y que su historia está documentada.

“Les voy a hacer un resumen. A los 22 años me puse mis primeros implantes en Caracas, Venezuela, me los coloqué porque era, mi amor, una pared con pezones. Y para ese momento pensaba que la vida solo tenía que ver con tu parte del medio, y no con tu cerebro”, comenzó diciendo en un video colgado en la red social de la camarita.

A través de su respuesta, Sandoval reafirma su éxito personal y profesional, enfrentando las críticas con transparencia y determinación. Además, aprovecha la ocasión para conectar con sus seguidores, recordándoles la importancia de tratar a los demás con respeto.

“A los 32 años me operé de nuevo cuando mi hija mayor ya tenía dos años, para cambiar los implantes que ya quedaban pequeños con el volumen que tuve. Y en alguna oportunidad conté, que luego de participar con Don Francisco, en Sábado Gigante, pude tener dinero cuando ya vivía en Estados Unidos, para realizar el cambio de implantes y ahora esta persona pretende saber más de mí que yo misma”, agregó, al tiempo que mostró las pruebas de lo ocurrido.

