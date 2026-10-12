Karl-Anthony Towns decepcionado por pausa de Knicks en las negociaciones de su contrato

Karl-Anthony Towns manifestó su decepción luego de que los New York Knicks anunciaran que aplazarán las negociaciones de extensiones de contrato hasta una fecha posterior de la temporada de la NBA, una decisión que deja en suspenso el futuro contractual del seis veces All-Star.

“Fue una noticia inesperada para mí. Estoy muy decepcionado, por decir lo menos”, expresó Towns el domingo, según informó James Edwards III, de The Athletic.

El pívot dominicano-estadounidense reconoció que las negociaciones forman parte de la dinámica de los negocios en la NBA, aunque dejó claro que su prioridad inmediata será responder en la cancha.

“Digamos lo obvio. Son negocios, pero hay asuntos en la cancha que debemos atender”, agregó.

The Knicks are putting all contract extension negotiations on hold, the team announced.



A team spokesperson says talks won't resume until later in the season as New York focuses on preparing for the upcoming campaign.



This comes after Karl-Anthony Towns made it clear earlier? pic.twitter.com/VsuTbvAHvK — Yahoo Sports (@YahooSports) October 9, 2026

Millonaria extensión para Karl-Anthony Towns

Towns es elegible para firmar una extensión de cuatro años y hasta $276 millones de dólares. Sin embargo, según un reporte de Shams Charania, de ESPN, la última propuesta de los Knicks rondaba los $ 200 millones de dólares por cuatro temporadas.

La diferencia entre ambas cifras refleja uno de los puntos centrales de una negociación que, por ahora, no avanzará antes del comienzo de la campaña.

Durante el campamento de entrenamiento, el jugador de 30 años ya había expresado incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. “En esta situación, no hay nada que me tranquilice”, declaró previamente.

Towns tiene garantizados 57 millones de dólares para la temporada 2026-27 y dispone de una opción de jugador por $61 millones de dólares para la campaña 2027-28.

El caso del pívot no es el único pendiente en la organización neoyorquina. Josh Hart, Miles McBride y Tyler Kolek también son elegibles para negociar extensiones contractuales.

No obstante, la postura del propietario de los Knicks, James Dolan, de evitar entrar en el segundo nivel de penalización del impuesto de lujo de la NBA añade presión a las decisiones financieras de la franquicia.

La prioridad es mejorar su rendimiento

Mientras las negociaciones permanecen en pausa, Towns tendrá que concentrarse en el desempeño de los Knicks durante el inicio de la temporada.

La decisión de aplazar las conversaciones no significa que una extensión esté descartada, pero sí prolonga la incertidumbre sobre el acuerdo que podría mantener al centro en Nueva York a largo plazo.

Para Towns, el reto inmediato será separar la decepción contractual de sus responsabilidades deportivas, mientras la organización evalúa sus opciones financieras de cara al futuro.

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