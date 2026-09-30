New York Knicks deshoja la margarita sobre si visitar a Donald Trump en la Casa Blanca

Los New York Knicks todavía no definen si visitarán a Donald Trump en la Casa Blanca tras conquistar el histórico campeonato de la NBA.

El entrenador Mike Brown confirmó el pasado martes que la organización mantiene conversaciones internas sobre una posible reunión con el presidente Donald Trump.

Durante la primera práctica de la nueva temporada, Brown fue consultado sobre una eventual visita a la Casa Blanca. El técnico aseguró que aún no existe una decisión.

“No, todavía es algo que nuestros muchachos, o la organización, están discutiendo internamente y, ya sabe, lo que decidamos hacer, lo haremos todos juntos”, expresó Brown.

Mike Brown says the Knicks are still "internally discussing" a White House visit:



"Whatever we decide to do, we'll all do together" pic.twitter.com/gmyuztmhxm — SNY Knicks (@sny_knicks) September 29, 2026

La posibilidad de la visita toma relevancia porque ningún campeón de la NBA acudió a la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump ni después de su regreso a la presidencia tras las elecciones de 2024.

Trump es amigo de James Dolan, propietario de los Knicks. Ambos compartieron palco durante el Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden.

Tras la conquista del título, Dolan también dejó entrever que aceptaría una eventual invitación.

La tradición de recibir a los campeones deportivos en la Casa Blanca tiene una larga historia. Los Boston Celtics de 1963 fueron el primer equipo de la NBA en realizar la visita.

Durante la presidencia de Barack Obama, el campeón de la liga acudió cada año a la residencia presidencial.

La relación entre Trump y parte de la NBA tuvo momentos de tensión en el pasado. Durante las Finales de 2018, el entonces mandatario dijo que no invitaría al campeón después de que Stephen Curry, de Golden State, y LeBron James, entonces con Cleveland, manifestaran que sus equipos no tenían interés en asistir.

El último campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, tampoco visitó la Casa Blanca la temporada pasada. La organización señaló que las fechas disponibles no coincidían con su calendario.

Los equipos suelen programar estas visitas cuando juegan en Washington contra los Wizards. Los Knicks tienen encuentros pautados allí para el 18 de diciembre y el 16 de marzo.

Por ahora, la franquicia neoyorquina mantiene abierta la discusión sobre si acudirá o no a la invitación presidencial. Sin embargo, sigue siendo una incertidumbre.

Trump celebró histórico título de los Knicks

Los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA en el Frost Bank Center en Texas tras 53 años de sequía. A través de las redes sociales, Donald Trump festejó y felicitó públicamente al propietario de los Knicks, Jim Dolan, y al equipo.

Durante la serie, Trump, nativo de Nueva York y fan de los Knicks, acudió al Juego 3 de las Finales de la NBA, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en asistir a un partido de esta instancia.

La última vez que Donald Trump había ido al Madison Square Garden para ver a los Knicks en un partido de la NBA fue en 2014, cuando asistió al duelo Knicks vs. Cleveland Cavaliers.



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