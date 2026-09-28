LeBron James revela que visualizó terminar su carrera con los New York Knicks

El legendario LeBron James ha revelado que los New York Knicks figuraban entre los equipos a los que quería unirse tras su salida de Los Ángeles Lakers.

La leyenda de la NBA confesó que se había imaginado terminando su carrera en el Madison Square Garden.

“Imaginaba jugar en el Madison Square Garden y terminar mi carrera allí”, declaró James a ESPN el lunes, durante el día de atención a los medios anual de los 76ers. “Es uno de los mejores lugares en los que he jugado”.

LeBron James told ESPN he envisioned joining the Knicks as a free agent this summer, but he nixed the idea after New York won the NBA title. More: https://t.co/tt2pK3bOkA https://t.co/MN1zLSrGcG pic.twitter.com/NzvjYnlrJK — Eyewitness News (@ABC7NY) September 28, 2026

James dijo que su elección final se redujo a cinco equipos: los Philadelphia 76ers, los Cleveland Cavaliers, los Golden State Warriors, los Miami Heat y los Minnesota Timberwolves.

Título de Knicks acabó la oportunidad

James confesó que: “Después de que vencieron a los San Antonio Spurs, pensé: ‘Oye, no puedo’. No podía hacerlo”.

James indicó que la posible reacción negativa por unirse a los Knicks después de que hubieran ganado el campeonato hacía que la idea fuera inviable desde el principio.

“Ustedes no me habrían dejado pasar eso por alto en absoluto”, aseguró James, refiriéndose a los medios de comunicación en general. “Pero mis respetos para los Knicks, obviamente. Un equipo increíble, jugadores increíbles. Un saludo a Jalen Brunson; me encanta ese tipo, es increíble. Pero sí, estoy feliz donde estoy y con muchas ganas de lo que viene”.

Los Knicks barrieron a los Sixers en la segunda ronda de los playoffs en mayo, ganando por un promedio de 22.3 puntos por partido.

LeBron James told ESPN's @mcten that he envisioned joining the Knicks as a free agent to finish his career, but ultimately put a stop to those plans after the Knicks won the NBA championship.



"I had visions of playing in [Madison Square] Garden and finishing my career in the? pic.twitter.com/OuNa8c2hfE — SNY Knicks (@sny_knicks) September 28, 2026

Tendrá dos visitas al Madison Square Garden

James tendrá dos oportunidades de jugar en el Garden durante la temporada regular: en la noche inaugural, el 20 de octubre, y el 27 de febrero; y posiblemente más si se produce un enfrentamiento de revancha en la postemporada.

Además, pasará tiempo en Nueva York, a pesar de jugar para los Sixers.

James dijo a ESPN que dividirá su tiempo de residencia entre la “Gran Manzana” y la “Ciudad del Amor Fraternal”.

“Ambas“, afirmó. “Varias residencias“.

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