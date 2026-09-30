Exjugador de los Lakers D’Angelo Russell continuará su carrera en la liga china

El recorrido de D’Angelo Russell en la élite del baloncesto norteamericano parece haber llegado a su final. El base de 30 años, liberado a principios de septiembre por los Memphis Grizzlies, pactó un contrato para incorporarse a las filas de los Shanghai Sharks en la Asociación China de Baloncesto (CBA).

El movimiento internacional marca el cierre a una trayectoria de casi una década en la NBA caracterizada por chispazos de talento estelar, irregularidad sobre la pista y controversias fuera de ella.

Seleccionado en el segundo turno global del Draft de 2015 por Los Angeles Lakers, el armador formado en la Universidad de Ohio State no logró consolidarse como el pilar de franquicia esperado durante su primera etapa en California.

Su paso por la organización quedó manchado en 2016 tras la filtración no autorizada de una grabación privada que involucraba a su compañero Nick Young, hecho que fracturó la dinámica del vestuario y aceleró su traspaso a los Brooklyn Nets antes del curso 2017-18, donde alcanzaría su única nominación al All-Star.

Tras un un viaje que incluyó pasos discrecionales por Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves, Russell retornó a Los Ángeles en febrero de 2023 en la operación a tres bandas que envió a Russell Westbrook a Utah.

A pesar de registrar pasajes ofensivos destacados (incluidos 18 puntos por partido en la campaña 2023-24), el jugador no logró asentarse a largo plazo en la rotación de los Lakers, derivando en su posterior salida hacia Memphis y el final de su ciclo en el baloncesto estadounidense para probar suerte en la liga asiática.

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