Mexicano Gilberto Mora elegido por Messi entre los 10 “cracks” del futuro [Video]

Gilberto Mora sigue ganando protagonismo fuera de las canchas. El joven futbolista mexicano fue incluido entre las diez estrellas emergentes que forman parte de la campaña Messi +10.

Una iniciativa de Adidas encabezada por Lionel Messi que busca destacar a los talentos llamados a escribir los próximos capítulos de la historia del futbol.

En el comercial, el astro argentino aparece como el autor de una nueva generación de historias, bajo el concepto de “diez capítulos que reescriben el futuro del juego”.

Entre los nombres que aparecen en esta producción destaca el del mediocampista de los Xolos de Tijuana, quien ha llamado la atención por su madurez y calidad técnica, características resaltadas en la campaña.

Mora también compartió el anuncio en sus redes sociales, donde continúa creciendo su proyección internacional como una de las figuras jóvenes vinculadas con la marca deportiva.

Otros nombres elegidos por Messi

Durante el video protagonizado por Messi, aparece el nombre de Gilberto Mora entre los futbolistas que son considerados como las próximas estrellas de este deporte.

“Cualquiera puede contar una historia, pero una gran historia requiere la mano de un maestro. Algunos dudaban que él pudiera escribir otro clásico, pero con un solo trazo de su pluma, nacen nuevos personajes. Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, se escucha en el anuncio de Adidas.

La lista completa es:

Tomás Aranda.

Can Uzun.

Gilberto Mora.

Max Dowman.

Zavier Gozo.

Jesús Rodríguez.

Kees Smit.

Chloe Sarwie.

Giovanna Waksman.

Lotta Wrede.

a legacy to build on ?. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. ? pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

¿Cuál es el futuro de Gilberto Mora?

Gilberto Mora ha llamado mucho la atención pues a sus 17 años logró demostrar un nivel de juego con mucha calidad y talento, lo que incluso lo llevó a ser parte de la Selección Mexicana en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026.

De hecho, ha habido rumores de que dará el salto a Europa en los próximos meses pues aparentemente hay equipos importantes interesados en fichar al joven mexicano que actualmente pertenece a los Xolos de Tijuana.

Se cree que el próximo 14 de octubre se anunciará con qué equipo fichará Gilberto Mora para irse a Europa, pues en esa fecha cumplirá 18 años, es decir, alcanza la mayoría de edad, por lo que administrativamente es más sencillo que lo contrate un equipo del extranjero.

Entre los equipos que aparentemente le siguen la pista a Gil Mora están Real Madrid, Barcelona y Liverpool, entre otros.

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