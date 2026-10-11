El Manchester City silenció el ruido mediático con contundente 3-0 al Liverpool

El Manchester City sorteó un ambiente de máxima hostilidad en Anfield y conquistó un categórico triunfo por 0-3 ante el Liverpool, manteniendo su pleno de victorias en la Premier League y distanciándose a tres puntos del Arsenal.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca supo resistir el asedio inicial del equipo de Andoni Iraola para terminar desatando un vendaval ofensivo en la etapa complementaria.

Tras una providencial actuación del guardameta Gianluigi Donnarumma para sostener la portería ‘Cityzen’, el Liverpool sufrió la expulsión del centrocampista neerlandés Ryan Gravenberch por doble amonestación.

La inferioridad numérica coincidió con la entrada al campo de Jeremy Doku, quien revolucionó el ataque visitante asistiendo a Erling Haaland para romper la paridad e inscribir posteriormente el segundo tanto del choque con un zapatazo al ángulo inalcanzable para Alisson.

El atacante francés Rayan Cherki selló la goleada al minuto 78 culminando una maniobra individual en el área tras pase de Josko Gvardiol, firmando la primera derrota de la temporada para la escuadra ‘Red’.

Con este resultado, el Manchester City responde en el terreno de juego en medio de las tensiones e investigaciones financieras que rodean a la institución, afrontando con absoluta solidez su inminente choque de Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain.

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