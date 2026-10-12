Milwaukee venció 2-1 a los Dodgers en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Milwaukee Brewers tomaron la ventaja en el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) al imponerse por 2-1 a Los Angeles Dodgers ante una multitud de 42,617 aficionados en el American Family Field.

El triunfo frena una seguidilla de siete reveses consecutivos de la franquicia de Wisconsin frente al conjunto angelino en postemporada y abre con pie derecho el primer choque de SCLN entre escuadras de 100 victorias desde la edición de 1976.

El batazo que igualó las acciones llegó en la cuarta entrada por intermedio de Brice Turang, quien descargó un cuadrangular solitario ante los envíos de Tarik Skubal. En la quinta alta, el novato venezolano Luis Lara conectó un sencillo rodado al jardín central para impulsar a Garrett Mitchell y romper el empate, asegurando una ventaja definitiva para los locales frente al estelar zurdo de Los Ángeles.

El cuerpo de relevistas de Milwaukee completó la faena tras la salida del abridor Jacob Misiorowski en el quinto episodio. DL Hall provocó un batazo para doble matanza de Freddie Freeman, el dominicano Abner Uribe resolvió apretó el sexto capítulo ponchando a Andy Pages, y Trevor Megill cerró el noveno inning retirando a Mookie Betts con elevado a la pista de advertencia para adjudicarse el salvamento.

El Juego 2 se disputará este lunes en el mismo escenario, con el choque en la lomita entre el japonés Yoshinobu Yamamoto y el diestro Logan Henderson.

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