Seattle Mariners hizo que Dan Wilson anunciara su propio despido en rueda de prensa

Un momento surrealista se vivió el pasado domingo en las Grandes Ligas. Dan Wilson anunció él mismo su despido como manager de los Seattle Mariners. Lo hizo en una rueda de prensa, antes y después del último juego de la temporada, en un gesto inusual en la MLB.

Wilson informó primero a los jugadores y al personal en una reunión a puerta cerrada antes del partido 162 contra los Los Angeles Angels.

Después del encuentro, salió a la sala y confirmó que no volverá para la campaña 2027. En la MLB, los ejecutivos suelen manejar estos anuncios mediante comunicados o conferencias sin la presencia del gerente despedido.

Que un dirigente tome el micrófono para anunciar su salida es un hecho insólito. “Esta temporada ha sido muy difícil y, por supuesto, los resultados no han sido los que ninguno de nosotros ha esperado”, dijo.

“Como resultado, se concluye que hoy es mi último día como gerente de los Seattle Mariners”, añadió. Wilson, exreceptor del club y nombrado manager en agosto de 2024, habló de su vínculo con la organización.

“Todavía estoy procesando esto con mi familia, y es un día muy difícil”, dijo.

“Nos encanta esta ciudad. Amamos esta comunidad y apreciamos a la organización por lo que ha significado para la familia desde que vino aquí como jugador en el 94. Nos sentimos extremadamente bendecidos por todas las oportunidades que se nos han brindado”, indicó.

An absolutely surreal moment as the Mariners force Dan Wilson to announce his own firing pic.twitter.com/w0vCaqHe1A — Baseball Bros (@BaseballBros) September 28, 2026

El ambiente en el equipo no era el mejor. Los jugadores señalaron una presunta falta de responsabilidad interna. En rueda de prensa, Wilson respondió sin evitar el tema.

“Ese siempre es un componente necesario, y creo que la responsabilidad viene de muchas maneras diferentes”, señaló.

“Obviamente, creo que miras hacia atrás, y hay muchas cosas a las que puedes señalar, y tal vez esa sea una de ellas”, agregó.

Wilson también aceptó que la decisión vino desde arriba. “He estado en el béisbol por un tiempo, y esto es lo que sucede”, dijo. “Los gerentes asumen la culpa y la responsabilidad. Y esto es obviamente difícil”.

El presidente de Operaciones de Béisbol, Jerry Dipoto, y el gerente general, Justin Hollander, seguirán en 2027. Dipoto afirmó que “colectivamente no cumplimos con nuestras propias expectativas” y respaldó el cambio de liderazgo. Wilson cerró su etapa con marca de 187-171.

President of Baseball Operations Jerry Dipoto announced today that Dan Wilson will not return as Field Manager in 2027.



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Seattle consiguió el título del Oeste de la Liga Americana en 2025 y llegó al Juego 7 de la ALCS. Seattle quedó a una victoria de la Serie Mundial. En 2026, el equipo cayó a un récord de 76-86 y terminó en tercer lugar.



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