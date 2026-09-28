Venezolano Gabriel Moreno se convierte en el primer receptor latino con un título de bateo en MLB

La temporada regular de MLB 2026 llegó a su fin el día de ayer, y uno de los momentos más importantes de la jornada fue la coronación del venezolano Gabriel Moreno como campeón bate de la Liga Nacional, superando a Luis Arráez por tan solo un punto.

El receptor de los Arizona D-Backs había logrado el cometido el día sábado ante Padres de San Diego con una nueva jornada multihit que le permitió superar a su paisano, dejando el premio prácticamente en sus manos.

Unas molestias en el tendón de la corva no le permitieron completar el juego sabatino, ausentándose también del juego del domingo, clave en la lucha que mantenía Arizona con Philadelphia por un puesto de comodín.

Con un promedio de .311 en 549 apariciones al plato, Moreno se convirtió en el séptimo venezolano diferente en alzarse como líder bate en MLB, siendo también el primer receptor latino y el primer jugador de D-Backs en conseguirlo.

¡HISTÓRICO!



El venezolano Gabriel Moreno es el PRIMER receptor nacido en Latinoamérica en ganar un título de bateo en MLB.



Es apenas el 5to receptor en la historia en lograr esa hazaña junto a Bubbles Hargrave, Ernie Lombardi, Joe Mauer y Buster Posey. pic.twitter.com/7UJ6zqKfhw — MLB Español (@mlbespanol) September 27, 2026

Un cátcher no era campeón bate de Grandes Ligas desde que Buster Posey lo lograra en 2012, lo que convierte al oriundo de Barquisimeto en apenas el quinto careta que termina la temporada como el mejor promedio de la liga.

Campeones bate de Venezuela

Moreno inscribe así su nombre junto a Andrés Galarraga, Magglio Ordóñez, Carlos González, Miguel Cabrera, José Altuve y el propio Arráez en la selecta lista de peloteros criollos que han conquistado un título de bateo en la Gran Carpa. A

La temporada de Moreno fue consagratoria. Tras evitar el arbitraje salarial al pactar con los Cascabeles por una campaña y $2.5 millones de dólares, el barquisimetano impuso un récord para la franquicia al encadenar 45 partidos embasándose de forma consecutiva.

Luli wears the crown ? pic.twitter.com/qcGqgskt6M — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) September 27, 2026

Además de conectar 33 dobles, un triple y 16 cuadrangulares, el larense impulsó 82 carreras. En el apartado analítico, su porcentaje de embasado (OBP) cerró en .387 y su slugging (SLG) en .487, registrando un sólido OPS de .874.

Moreno, quien debutó en el mejor béisbol del mundo en 2022 con los Azulejos de Toronto antes de llegar en 2023 a los Cascabeles, firmó un remate de temporada arrollador. En el tramo final ligó de 20-7 para elevar su average de .306 a .311 y desbancar a Arráez de la cima.

En los 22 encuentros que disputó durante septiembre, el barquisimetano bateó para un tórrido .345 producto de 29 imparables —entre ellos cuatro dobles y cinco jonrones— y 16 carreras producidas.

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