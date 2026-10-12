¿Un local con suerte? La tienda de EE.UU. que ha vendido varios boletos de lotería ganadores de premios millonarios

La suerte parece haberse instalado en un restaurante de Nantucket, Massachusetts, donde varios boletos de lotería vendidos en los últimos años han terminado en manos de personas con premios de cientos de miles e incluso millones de dólares.

El caso más reciente volvió a poner al establecimiento en el centro de la atención y alimentó una pregunta que muchos jugadores en Estados Unidos se hacen cada vez que conocen una historia similar: ¿hay lugares donde la fortuna parece sonreír con más frecuencia?

El protagonista de esta nueva historia es Dipak Thapa, residente de Nantucket, quien ganó $500,000 con un boleto de raspadito del juego $500,000 Frenzy. El boleto fue adquirido en Old South Diner, un negocio que ya había quedado vinculado con otros premios importantes.

Thapa eligió recibir el dinero mediante un pago único de $355,000 antes de impuestos, en lugar de cobrar el premio bajo otras condiciones. Según informó la lotería estatal, el ganador tiene previsto ahorrar e invertir sus ganancias. Mientras tanto, el restaurante recibirá una bonificación de $5,000 por haber vendido el boleto premiado.

La cantidad que obtendrá el establecimiento es modesta frente al premio principal, pero representa otro capítulo en una racha que ha convertido a Old South Diner en un punto de referencia para quienes siguen los resultados de la lotería en esta isla de Massachusetts.

Los premios millonarios que alimentan la fama del restaurante

La victoria de Thapa no es un episodio aislado. De acuerdo con la información difundida por la lotería estatal, el restaurante vendió en marzo dos boletos premiados con $2 millones cada uno: uno correspondiente al sorteo de Powerball y otro del juego instantáneo $2,000,000 Stacked, cuyo boleto costaba $20.

La secuencia de premios se remonta, al menos, a marzo de 2024. En aquel mes, un boleto de $10 del juego $4,000,000 Bonus Bucks entregó un premio de $1 millón. Tres meses después, en junio, otro boleto, esta vez de $50 del juego Lifetime Millions, resultó premiado con $2 millones.

La racha continuó en agosto de ese mismo año, cuando un boleto de $20 del juego $10,000,000 Bonanza otorgó otro premio de $1 millón.

Con el reciente triunfo de medio millón de dólares, el historial del negocio reúne varios premios de gran cuantía en un periodo relativamente corto. No sorprende que la sucesión despierte comentarios entre clientes habituales y jugadores que podrían sentirse tentados a comprar su próximo boleto en el mismo lugar.

Lo que sí es importante resaltar es que el que una tienda haya vendido varios boletos ganadores no significa necesariamente que los siguientes tengan más posibilidades de llevar un premio.

¿Por qué algunos establecimientos venden tantos boletos ganadores?

Un portavoz de la Lotería Estatal de Massachusetts explicó que los comercios que venden más boletos también tienen mayores posibilidades de registrar un ganador importante. En el caso de Old South Diner, el establecimiento se ha mantenido de manera constante entre el 10% de los puntos de venta con mejores resultados durante los últimos años.

Ese dato ayuda a entender por qué un mismo negocio puede aparecer repetidamente en las noticias relacionadas con premios millonarios. Un volumen elevado de ventas aumenta la cantidad de oportunidades de que alguno de los boletos comercializados termine premiado, aunque no convierte al establecimiento en una fuente de suerte garantizada.

La lotería estatal también señaló que Old South Diner no es el único comercio de Massachusetts que ha registrado varios premios importantes en un periodo breve. Silk’s Variety, en Sheffield, vendió 3 boletos premiados con $1 millón o más durante 2024. Pride Station, en East Longmeadow, registró 2 premios de esa categoría ese mismo año, mientras que Ted’s Stateline Mobil, en Methuen, vendió dos boletos millonarios en 2022.

En distintos puntos del estado, algunos establecimientos acumulan historias similares, alimentando la reputación de ser lugares afortunados.

La suerte atrae, pero no garantiza un premio

En EE.UU., las historias de boletos ganadores suelen convertir a pequeños comercios en protagonistas inesperados. Un cliente compra un raspadito mientras paga la gasolina, otro adquiere un boleto durante una parada para comer y, de pronto, el negocio aparece asociado con una fortuna que puede cambiar la vida de una persona.

La repetición de esos casos también tiene un efecto promocional: los premios atraen la atención, despiertan curiosidad y pueden animar a más clientes a visitar el establecimiento. En Old South Diner, la reciente victoria de Thapa se suma a un historial que difícilmente pasará inadvertido para los aficionados a la lotería.

Pero hay una diferencia importante entre que una tienda venda muchos boletos ganadores y que comprar allí aumente las posibilidades individuales de ganar. Si un juego tiene probabilidades determinadas para cada boleto, adquirirlo en un establecimiento conocido por sus premios anteriores no mejora automáticamente esas probabilidades. Todo depende de las reglas y las condiciones del juego correspondiente.

Lo indiscutible es que los boletos de este comercio han protagonizado una sucesión llamativa de premios. Y aunque no existe una fórmula que permita anticipar dónde aparecerá el próximo ganador, cada nuevo caso alimenta la misma ilusión: que el siguiente boleto podría ser el que cambie una vida.

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