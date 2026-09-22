Ganador de $167 millones de Powerball es arrestado por quinta vez en Kentucky

James Farthing, ganador de un histórico premio de $167.3 millones del Powerball en Kentucky, volvió a ser detenido. Esta vez, las autoridades lo encontraron dormido dentro de un Ford Mustang en el estacionamiento de un Walmart, con el vehículo encendido y varios indicios de intoxicación.

De acuerdo con el New York Post, el arresto ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada del domingo en Georgetown, luego de que una persona alertara a los servicios de emergencia sobre un automóvil blanco detenido en medio de una intersección. Según el reporte citado por Lex18, el vehículo posteriormente se dirigió hasta el estacionamiento de la tienda.

Dormido en el automóvil y con signos de intoxicación

Cuando los agentes del condado de Scott llegaron al lugar, encontraron a Farthing solo, dormido dentro del Mustang. El automóvil permanecía encendido y los agentes tuvieron que golpear repetidamente la ventana para conseguir despertarlo, de acuerdo con la denuncia de arresto obtenida por medios locales.

El reporte policial describe varios signos que, según el agente que intervino, eran compatibles con intoxicación. Farthing presuntamente olía a alcohol y marihuana, tenía los ojos enrojecidos y llorosos, presentaba dificultades para mantener el equilibrio y hablaba de manera arrastrada.

El ganador de la lotería explicó a los agentes que una mujer lo había llevado hasta el estacionamiento y después lo había dejado allí. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de vigilancia revisadas por las autoridades no mostraron que ninguna persona saliera del Mustang después de que este ingresara al Walmart.

Farthing fue detenido y trasladado al Scott County Detention Center, donde quedó registrado por un cargo de intoxicación pública. Está previsto que comparezca ante un juez este martes para responder por esta acusación.

5 problemas legales desde que ganó el Powerball

La nueva detención se suma a una cadena de incidentes judiciales que han involucrado a Farthing desde que obtuvo el mayor premio de Powerball registrado hasta entonces en Kentucky. El hombre compró por $2 el boleto ganador en Clark’s Pump N Shop, en Georgetown, y compartió la fortuna con su madre, Linda Grizzle.

En abril de 2025, pocos días después de convertirse en millonario, Farthing fue detenido en Florida y acusado de agredir a un agente del alguacil. Según las autoridades citadas en reportes previos, presuntamente pateó al agente en la cabeza durante el incidente.

Meses después, en noviembre de 2025, estuvo involucrado en otro caso que posteriormente derivó en cargos relacionados con un accidente y fuga. Farthing habría chocado su Corvette contra otro vehículo en Lexington y, según la acusación, abandonó el lugar a pie.

En febrero de este año también fue arrestado y acusado de intimidar a un participante en un proceso judicial. El caso más reciente antes de la detención en Walmart ocurrió a finales de julio, cuando enfrentó cargos de violencia doméstica por presuntamente estrangular a una mujer en su vivienda del condado de Scott después de un viaje en bote.

Con el nuevo arresto, Farthing enfrenta por quinta ocasión cargos criminales desde que su vida cambió de manera radical tras acertar los números del Powerball.

Del boleto de $2 a una fortuna de $167.3 millones

Farthing y su madre recibieron en abril de 2025 un enorme cheque correspondiente al premio de $167.3 millones. El boleto ganador fue comprado en Georgetown y convirtió al jugador en protagonista de uno de los mayores premios de lotería de la historia de Kentucky.

La fortuna, sin embargo, ha quedado opacada por los sucesivos problemas legales que han llevado al ganador ante las autoridades en distintos momentos.

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