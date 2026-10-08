Ganar la lotería puede cambiar el matrimonio de forma opuesta para hombres y mujeres

Un golpe de suerte puede cambiar mucho más que el saldo de una cuenta bancaria. Un estudio publicado en 2026 en el Journal of Human Resources encontró que ganar cerca de $140,000 dólares en la lotería, produjo efectos muy distintos en la vida sentimental de hombres y mujeres en Suecia.

Los hombres solteros que recibieron un premio grande tuvieron más probabilidades de casarse en los 5 años posteriores; mientras que entre las mujeres casadas, el riesgo de divorcio prácticamente se duplicó en los 2 años siguientes. El dinero fue el mismo; la consecuencia, radicalmente diferente.

El experimento natural que permitió estudiar el matrimonio

La investigación fue encabezada por David Cesarini, de la Universidad de Nueva York, junto con Erik Lindqvist y Robert Östling, de la Universidad de Estocolmo, y Anastasia Terskaya, de la Universidad de Oslo.

Los economistas aprovecharon una particularidad de Suecia: sus registros administrativos permiten seguir numerosos acontecimientos de la vida de una persona, incluidos matrimonios, divorcios y nacimientos. El equipo identificó a 76,859 jugadores de lotería y comparó a quienes recibieron grandes premios con participantes que obtuvieron cantidades menores.

El azar del sorteo funcionó como un experimento natural. Así, los investigadores pudieron estudiar el efecto de un aumento inesperado de riqueza sin confundirlo fácilmente con factores como educación, esfuerzo laboral o redes sociales. Los participantes fueron observados durante periodos de 2, 5 y 10 años.

$140,000 pueden cambiar las posibilidades de casarse

Entre los hombres que no estaban casados cuando ganaron, la probabilidad de haberse casado 5 años después aumentó 4.7 puntos porcentuales frente al grupo de control. De acuerdo con las tasas de referencia, esto representó un incremento aproximado del 30%.

El efecto no fue solamente matrimonial. A los 10 años, los hombres que recibieron los premios grandes habían tenido, en promedio, 14% más hijos. El aumento equivalió a 0.056 hijos adicionales por cada millón de coronas suecas, unos $140,000.

Los investigadores relacionan este resultado con la llamada economía del mercado matrimonial. En sociedades donde los ingresos y el patrimonio masculino todavía pesan en la elección de pareja, un incremento repentino de riqueza puede modificar la posición de un hombre como potencial compañero y facilitar la formación de una familia.

En los hombres que ya estaban casados, el riesgo de divorcio también apuntó a la baja, después de recibir el dinero, aunque los autores advierten que este resultado fue menos sólido desde el punto de vista estadístico.

Para las mujeres casadas, el dinero tuvo otro efecto

La fotografía cambió por completo entre las mujeres que ya tenían un matrimonio. Durante los 2 años posteriores al premio, su riesgo de divorciarse aumentó alrededor de 4 puntos porcentuales sobre una tasa de referencia cercana al 4%. En términos relativos, el riesgo prácticamente se duplicó.

Sin embargo, el efecto no se mantuvo durante una década. Para los investigadores, esto apunta a una posibilidad importante: la riqueza inesperada pudo haber acelerado separaciones que ya estaban latentes, en lugar de provocar por sí sola nuevas rupturas matrimoniales.

Entre las mujeres solteras, en cambio, el efecto del dinero sobre la probabilidad de casarse fue pequeño y no alcanzó significación estadística. Los cambios observados en la fertilidad femenina tampoco fueron suficientemente sólidos para establecer una relación estadística clara.

La riqueza también puede convertirse en libertad para salir

Una de las claves del estudio está en lo que ocurre dentro de la pareja cuando cambia de manera súbita el equilibrio económico. Los autores utilizan un modelo de negociación matrimonial para explicar por qué una misma suma puede producir consecuencias opuestas.

En un divorcio, disponer de mayores recursos puede facilitar que una persona afronte los costos de abandonar una relación y conserve una mayor capacidad económica después de la separación. Para una mujer que vive un matrimonio insatisfactorio, un premio de $140,000 puede eliminar parte de la dependencia financiera que antes dificultaba tomar esa decisión.

Para los hombres solteros, en cambio, esa misma riqueza parece operar como un activo de emparejamiento: mejora su posición económica y puede aumentar sus posibilidades de formar una familia.

El estudio no permite concluir que el dinero haga más felices a los ganadores ni que el divorcio mejore necesariamente la vida de las mujeres que decidieron separarse. Tampoco establece que la riqueza determine por sí sola quién se casa o quién se divorcia.

Lo que sí revela es una paradoja poderosa: que una suma idéntica puede abrir una puerta hacia el matrimonio para un hombre y abrir una puerta de salida para una mujer. La lotería, en este caso, no solo repartió dinero; también puso al descubierto cuánto puede pesar la independencia económica en las decisiones íntimas.

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