Mes de la Herencia Hispana: ganó $250 mil en la lotería y usó el premio para donar miles de comidas en EE.UU. y El Salvador

Un premio de lotería de $250,000 dólares cambió la vida del chef Roberto Mendoza en 2019, pero el dinero no terminó únicamente en sus manos. El salvadoreño decidió convertir aquella inesperada fortuna en una herramienta para cumplir uno de sus mayores propósitos: alimentar a personas que atravesaban dificultades.

Mendoza ganó el premio al comprar un boleto raspadito Hit $500 de la North Carolina Education Lottery. Para entonces, ya tenía una trayectoria como chef y había cocinado para algunas de las figuras políticas más conocidas de Estados Unidos. Sin embargo, el recuerdo de sus propios años de escasez lo llevó a darle al dinero un destino muy distinto al que muchos imaginarían.

“Cuando gané la lotería, mi sueño se hizo realidad”, recordó Mendoza al hablar de aquel momento. La frase no se refería solamente a la posibilidad de mejorar su situación económica. Para el chef, el premio representó la oportunidad de ampliar una labor social que ya había comenzado antes de convertirse en ganador.

Un premio convertido en comida

A través de The Chef Heaven’s Kitchen, la organización que creó para ayudar a personas necesitadas, Mendoza utilizó parte de los recursos obtenidos con el premio para financiar la preparación y distribución de alimentos.

La llegada de la pandemia de Covid-19 convirtió esa labor en una necesidad todavía más urgente. Durante una etapa en la que numerosas familias enfrentaron pérdida de empleos, dificultades económicas y problemas para acceder a alimentos, el chef llevó su trabajo a comunidades de Carolina del Norte.

De acuerdo con Mendoza, los recursos provenientes de su premio permitieron donar 64,000 comidas en Carolina del Norte durante la pandemia. Pero su iniciativa no se quedó en EE.UU. También destinó ayuda a su país de origen y, según su relato, consiguió entregar otras 60,000 comidas en El Salvador.

La historia adquiere otra dimensión cuando se conoce el pasado del chef. Mendoza creció en El Salvador durante los años de la guerra y recuerda que, cuando tenía 14 años, llegó a acostarse sin comer debido a la situación que atravesaba el país.

Del hambre a alimentar a miles

Con ayuda del Salvation Army, Mendoza pudo salir de El Salvador y posteriormente llegó a Canadá. Más adelante se estableció en Los Ángeles, donde desarrolló su carrera culinaria y alcanzó un nivel profesional que lo llevó a cocinar para 5 presidentes estadounidenses: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump.

Después de alcanzar ese reconocimiento, mantuvo presente aquella etapa de su juventud. La experiencia de haber sentido hambre se convirtió en uno de los motores de su trabajo comunitario.

Antes incluso de ganar la lotería, Mendoza ya había organizado grandes jornadas de alimentación. En una celebración de Thanksgiving, consiguió reunir 600 pavos para preparar una comida destinada a personas sin hogar e inmigrantes. Según contó, aquella iniciativa permitió alimentar a unas 10,000 personas en un solo día.

El premio de $250,000 le permitió llevar esa vocación a una escala todavía mayor. El dinero llegó en un momento inesperado, pero encontró un propósito que Mendoza ya había definido años antes: evitar que otras personas tuvieran que experimentar las mismas carencias que él vivió durante su adolescencia.

Ahora Mendoza se prepara para abrir Tikka Tequila, un nuevo restaurante en Chapel Hill, Carolina del Norte. El establecimiento representa otra etapa de su carrera gastronómica, aunque su historia con el premio de lotería permanece como uno de los episodios más singulares de su trayectoria.

Para Mendoza, los $250,000 obtenidos con aquel boleto no fueron simplemente una recompensa económica. El dinero le permitió transformar una ganancia personal en ayuda para miles de personas a ambos lados de la frontera.

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