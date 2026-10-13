Atlético de Madrid superó a un Manchester United que no puede salir del mal momento

El Atlético de Madrid ganó por 2-0 al Manchester United, en un partido de Champions League en el que los colchoneros siguen dejando buenas sensaciones sobre el terreno de juego.

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Tras el sentido minuto de silencio a Ana Merodio, madre de Koke, llegó su homenaje. Un minuto tardó Pablo Barrios, al que el propio capitán le ha nombrado como su heredero, en marcar el 1-0. 54 segundos para ser más exactos.

Tras anotar lo celebró haciendo un seis con las manos para que quedase claro que iba por el vallecano y toda su familia.

Va por ti, capitán ??? pic.twitter.com/gozV8Vv5l5 — Atlético de Madrid (@Atleti) October 13, 2026

La jugada había sido una gran transición rápida de Cuti para Kang-in, el coreano que puso una pelota en profundidad para que Baena primero corriese y tras recortar pusiese una pelota atrás para que el de Moratalaz abriese el marcador. Su disparo pegó en dos defensas pero acabó entrando.

Lookman sentenció el duelo

El Manchester United salió a la segunda parte en busca del empate, aunque los colchoneros supieron contener sus ataques. De hecho la mejor ocasión llegó en una jugada personal de Barrios que acabó con un centro a Julián, y su remate de primeras se estrelló en el palo. Hubiese sido un golazo, el 2-0, su primer gol esta temporada y hubiese llenado de moral al argentino.

Respondieron los ‘Diablos Rojos’ con una doble oportunidad de Bruno Fernandes. Primero en un mano a mano con Oblak a pase de Tielemans, pero su vaselina se marchó fuera. Y luego en un disparo tras un saque de esquina que golpéo en el larguero.

Entre medias había habido dos ventanas de cambios. Barrios se marchó por precaución por ser el mejor junto a Kang-in, y entraron Pubill y Jonathan David. Luego entraron Hjulmand y Lookman por Baena y Julián. El argentino se llevó algunos pitos.

Justo después del segundo doble cambio llegó la sentencia del partido. Primero, porque Leni Yoro vio la roja al evitar que Jonathan David se fuese solo a la portería de Lammens. El colegiado lo revisó en el monitor y decidió expulsar al francés.

Seis minutos tardó en llegar el 2-0. Grimaldo cede una pelota a Jonathan David, remate del canadiense que saca Lammens y Lookman solo tiene que empujar. Un gol que servirá al nigeriano que no está en su mejor momento, pero sigue teniendo una buena relación con el gol.

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