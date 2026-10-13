Exhibición de Lamine Yamal comanda remontada del FC Barcelona ante Galatasaray [Video]

El FC Barcelona confirmó su gran momento al conseguir su décima victoria consecutiva en partidos oficiales tras imponerse 1-4 al Galatasaray en Estambul, en un duelo de la Champions League donde Lamine Yamal volvió a ser el gran protagonista con una actuación brillante que marcó la diferencia en la segunda mitad.

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Cancelo rescató a los azulgranas antes del descanso y, en la segunda mitad, Fermín, Gordon y Adeyemi desataron la goleada.

Sin Raphinha, baja por lesión, el Barça encontró en Lamine Yamal a su principal agitador y en la circulación de Rodri una vía para recuperar el control.

El equipo de Flick suma seis puntos de seis posibles en la Champions League, con nueve goles a favor y apenas dos en contra, y se confirma como uno de los grandes candidatos al título. Un Barcelona cada vez más maduro que demostró personalidad para levantarse en uno de los escenarios más complicados de Europa.

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Paridad en el primer tiempo

El conjunto azulgrana dominó durante buena parte del inicio ante un Galatasaray valiente, intenso en la presión y decidido a buscar el arco de Joan García cada vez que recuperaba el balón, aunque sin la claridad necesaria para generar verdadero peligro.

Sin embargo, cuando mejor parecía estar el Barcelona, el Galatasaray golpeó primero. Al filo de la media hora, Batrakov apareció desde segunda línea y, tras un desvío en Cancelo, mandó el balón al fondo de la red ante la impotencia de Joan García. El tanto encendió al Ali Sami Yen y cambió por completo el ritmo del partido.

El cuadro local incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja poco después, pero un gol de Victor Osimhen fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada. El Barcelona atravesaba sus primeros minutos de verdadera dificultad en la temporada.

La reacción llegó antes del descanso. Con Pedri tomando el control del mediocampo, el equipo catalán recuperó el dominio del balón y encontró el empate en el minuto 43. Tras una recuperación de Olmo, Rashford dejó pasar el balón para habilitar a Cancelo, quien definió con clase al palo largo para el 1-1.

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Lamine Yamal enciende la remontada

El Barça regresó del vestuario decidido a resolver el partido y apenas necesitó cinco minutos para ponerse por delante.

Lamine Yamal dibujó un centro preciso al corazón del área y Fermín, ganándole la posición a Dávinson Sánchez, conectó el remate de cabeza para firmar el 1-2. El centrocampista andaluz alcanzó así los diez goles en la Champions y estrenó su cuenta de tantos de cabeza en la competición.

La ventaja dio paso a una de las mejores versiones del equipo de Flick.

Lamine volvió a desequilibrar desde la banda y, en el minuto 53, sacó pólvora junto a la línea de fondo con un pase atrás que Gordon convirtió en el tercero. El inglés, que había desperdiciado ocasiones claras en la primera parte, encontró el premio a su insistencia, y el Barcelona transformó el sufrimiento inicial en una ventaja de dos goles en apenas ocho minutos.

Con el partido de cara, Flick movió el banquillo y dio entrada a Gabriel Jesús y Adeyemi.

El alemán tardó poco en dejar su huella y aprovechó una acción que nació de un control fallido de su compañero para acomodarse el balón y cruzar un zurdazo imposible para Çakir en el minuto 65. El 1-4 terminó de apagar la reacción turca y confirmó la eficacia de un Barcelona que había encontrado soluciones pese a la ausencia de Raphinha.

El equipo azulgrana mantuvo el control hasta el final y todavía tuvo ocasiones para ampliar la goleada. Çakir evitó el doblete de Adeyemi y también respondió ante Gabriel Jesús, mientras Sallai despejó bajo palos otro remate del alemán.

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