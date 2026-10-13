Brutal ataque callejero en Manhattan termina con la vida de un hombre de 60 años

Un sujeto de Queens enfrenta cargo de asesinato por una violenta paliza que le quitó la vida a un hombre frente a una tienda en Manhattan.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), un hombre de 60 años sufrió un traumatismo craneoencefálico grave afuera de una tienda de artículos para adultos Rainbow Station en Chelsea, cerca de las 9:00 de la noche del domingo.

Los detectives señalaron que Imani McCollet, de 25 años, está siendo acusado de asesinato y dos cargos de robo por la muerte del hombre.

El NYPD indicó que los dos hombres habían tenido una discusión anterior, pero no se han dado a conocer los detalles. Cuando estaban afuera de la tienda, cerca de la calle 20 y la octava avenida, el hombre mayor fue empujado, cayendo al asfalto y pisoteado en repetidas ocasiones en la cabeza. Fue declarado muerto en el hospital, informó NBC New York.

Asimismo, McColley está acusado de robar la cartera de la víctima antes de fugarse de la escena. Presuntamente, volvió media hora después para extraerle también el teléfono celular, momento en el que un trabajador de un negocio al otro lado de la calle llamó al 911 para reportar que había regresado, manifestaron fuentes policiales cercanas al caso.

El hombre fue capturado después de una corta persecución a pie.

La identidad de la víctima no se ha dado a conocer de inmediato.

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