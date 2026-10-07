Investigan como homicidio muerte de madre de El Bronx; su bebé sigue en estado crítico tras caer de un balcón

Una joven mujer aparentemente fue empujada desde un balcón y murió a causa de sus heridas, mientras que su hija de 8 meses permanece en estado crítico, pero estable este miércoles, después de caer desde un balcón del piso 15 de un edificio de apartamentos en El Bronx, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que la muerte de Nathaly Ramirez, de 23 años, está siendo investigada como un homicidio. Los detectives buscan hablar con su exnovio mientras trabajan para determinar qué fue lo que realmente sucedió en el edificio de apartamentos Allerville Arms, ubicado en la avenida Olinville, en el barrio de Allerton, en El Bronx.

Los funcionarios se apersonaron en el sitio a las 3:30 de la madrugada del martes y hallaron a la mujer y a su hija en el exterior del edificio. La policía llevó de urgencia a la niña al Hospital Jacobi en una patrulla. Ramírez fue trasladado al mismo hospital en una ambulancia, donde se confirmó su muerte.

Los agentes señalaron que la bebé sobrevivió a la caída y sigue internada en el hospital este miércoles en estado crítico pero estable. Las autoridades creen que Ramírez cayó de tal forma que amortiguó el impacto para su hija.

Amigos y vecinos de la zona se congregaron frente al edificio con flores y velas para recordar a la mujer, a quien describieron como una madre primeriza muy dedicada, informó ABC 7 NY.

“Estaba muy contenta, muy contenta de ser madre. Es una madre primeriza y el bebé estaba muy feliz”, manifestó una amiga.

Los detectives pasaron horas examinando un balcón de la planta 15, buscando evidencias y revisando las grabaciones de cámaras de seguridad. Una testigo dijo que oyó a una mujer gritar: “¡Por favor, no hagan esto!”, antes de ver algo caer al exterior del edificio.

De acuerdo con las fuentes consultadas, había un historial documentado de violencia doméstica en el apartamento. Los residentes aseguraron haber presenciado un altercado en el que un hombre estuvo implicado en la residencia a inicios de año.

“Sucedió en enero. Estaba derribando la puerta a patadas para entrar al apartamento. Ni siquiera sé qué más se puede hacer, pero algo que sirva para visibilizar el drástico aumento de la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres de aquí, mujeres jóvenes como ella”, expresó el vecino Mike.

Hasta ahora no se han anunciado detenciones y la investigación sigue en curso.

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