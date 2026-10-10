Muere obrero de construcción tras quedar atrapado por la rotura de una tubería de agua en Long Island

Un obrero de la construcción de Nueva York perdió la vida el viernes al quedar sumergido luego de una rotura de una tubería principal de agua cerca del centro comercial más grande de Long Island.

Rafael Peralta, de 56 años, estaba trabajando en la línea que pasa por debajo de Ring Road, en las afueras del centro comercial Roosevelt Field en East Garden City, cuando el agua lo envolvió alrededor de las 11:13 de la mañana, informó la policía del condado de Nassau.

Los compañeros de labores de Peralta lo sacaron del agujero tras quedar sumergido, antes de que los servicios de emergencia le practicaran primeros auxilios y RCP en el sitio.

Fue llevado de urgencia a un hospital local donde fue declarado muerto, de acuerdo con los funcionarios policiales.

Peralta estaba laborando para un contratista privado contratado para hacer trabajos en una tubería principal de agua y una boca de incendios privadas, señaló el municipio de Hempstead, a través de News12.

La tubería principal de agua está en la propiedad de Roosevelt Field, quien había contratado a la compañía donde trabajaba Peralta.

“Perder a un ser querido es muy duro. Saber que salieron a trabajar para mantener a sus familias”, expresó Alice Lindow, residente de Nueva York, cerca del lugar del accidente. “Solo quiero orar para que Dios les dé consuelo y fortaleza a las familias que están de luto, porque nunca es fácil”.

La policía inició una investigación sobre la muerte del obrero y cerró la carretera de circunvalación entre la avenida Stewart y el bulevar Zeckendorf por varias horas.

La muerte de Peralta se produce después de un incidente parecido en el que un trabajador de Illinois murió luego de quedar atrapado en una bóveda subterránea durante una rotura en la tubería principal de agua.

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