Ciudad de Nueva York ofrece cuatro empleos de cocinero con sueldo de hasta $48,097 al año

El Departamento de Corrección de la ciudad de Nueva York busca cubrir cuatro puestos de cocinero de tiempo completo en Rikers Island. El sueldo anual va de $42,564 a $48,097 y las solicitudes estarán abiertas hasta el 23 de octubre de 2026.

No se requiere examen de ingreso.

Qué experiencia necesitas

Los candidatos deben contar con dos años de experiencia cocinando.

También existe una alternativa para este departamento: tener un año de experiencia en una instalación correccional ayudando a cocinar y preparar alimentos bajo la supervisión de un cocinero.

No se exige un nivel de estudios específico, pero los aspirantes deben poder hablar, leer y escribir en inglés, además de seguir instrucciones sencillas.

Es obligatorio contar con el certificado de Protección de Alimentos expedido por el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York.

La agencia también valora haber trabajado en restaurantes, escuelas u otras operaciones que preparen alimentos en grandes cantidades.

Cuáles son los turnos y días de descanso

Hay dos turnos disponibles: de 4:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los días de descanso pueden ser lunes y martes, martes y miércoles, o miércoles y jueves.

La asignación dependerá de las necesidades de funcionamiento, por lo que los candidatos deben considerar que podrían trabajar los fines de semana.

Los puestos pertenecen al área de Servicios de Nutrición del Departamento de Corrección, una agencia municipal que opera instalaciones y servicios en los cinco distritos y cuenta con más de 7,500 trabajadores.

Qué tareas realizarán los cocineros

El trabajo consiste en preparar y cocinar alimentos siguiendo recetas para grandes cantidades y los procedimientos establecidos por la institución.

Los empleados deberán dividir la comida en porciones conforme a las normas del departamento y comprobar los alimentos preparados que salen de la cocina hacia las áreas donde se sirven.

También supervisarán y darán instrucciones a las personas privadas de libertad asignadas a la unidad.

Otras responsabilidades incluyen mantener limpia y ordenada el área de trabajo y servir alimentos en las mesas que los mantienen calientes, cuando sea necesario.

Además, deberán realizar tareas relacionadas con el puesto y proyectos especiales que les sean asignados.

Dónde debes vivir

Por regla general, las personas contratadas deben residir en la ciudad de Nueva York dentro de los 90 días posteriores a su nombramiento.

Algunos empleados municipales que llevan dos años continuos trabajando para la ciudad, y ocupan determinados puestos, pueden vivir en los condados de Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange.

La aplicación de esta excepción debe consultarse durante la entrevista.

Cómo presentar la solicitud

Entra a la vacante COOK del portal City Jobs y selecciona ‘Apply’. Puedes identificarla con el número de empleo 802039 y el código de puesto 90210.

Los futuros empleados podrían reunir las condiciones para programas federales de condonación de préstamos estudiantiles o ayudas estatales para pagarlos.

La información correspondiente está disponible en studentaid.gov/pslf.

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