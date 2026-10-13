Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la ‘Trayectoria Artística’

Mediante un comunicado de prensa se confirmó que Cristian Castro será honrado. El cantante mexicano recibirá el premio a la ‘Trayectoria Artística’, por una carrera que ha sido descrita como “excepcional y que consta de más de tres décadas y de su influencia perdurable en la música latina”.

Estoy profundamente agradecido con Billboard por este reconocimiento y con los fans que me han acompañado a lo largo de este camino". Cristian Castro – Cantante y actor.

El intérprete de “Azul” tendrá una presentación especial durante la premiación. El evento se llevará a cabo en el James L. Knight Center en Miami el jueves 22 de octubre, totalmente en vivo desde las 8 p. m. ET / 7C por Telemundo y Peacock.

La conducción estará a cargo de Carmen Villalobos y Javier Poza; el evento también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Los boletos para el evento están disponibles a través de Ticketmaster.

La música me ha dado el privilegio de conectar con el público durante más de tres décadas, y saber que estas canciones se han convertido en parte de sus vidas significa para mí más de lo que puedo expresar". Cristian Castro, – Intérprete.

¿En qué consiste el reconocimiento para Cristian Castro?

Según los organizadores, este reconocimiento se le entrega a un artista por una trayectoria profesional excepcional, que haya llevado a la música latina a otro nivel en la esfera mundial, que siga siendo relevante por sus contribuciones artísticas y personales y cuya influencia haya marcado el desarrollo de la música latina en el mundo.

En años previos este galardón se le ha entregado a personalidades de la música como: Andrea Bocelli, Armando Manzanero, Carlos Santana, José José, Maná, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona y Roberto Carlos, entre otros.

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