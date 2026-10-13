Cristian Castro recibirá el Premio Billboard a la ‘Trayectoria Artística’
El evento se llevará a cabo en el James L. Knight Center en Miami el jueves 22 de octubre, totalmente en vivo desde las 8 p. m. ET / 7C por Telemundo y Peacock
Mediante un comunicado de prensa se confirmó que Cristian Castro será honrado. El cantante mexicano recibirá el premio a la ‘Trayectoria Artística’, por una carrera que ha sido descrita como “excepcional y que consta de más de tres décadas y de su influencia perdurable en la música latina”.
Estoy profundamente agradecido con Billboard por este reconocimiento y con los fans que me han acompañado a lo largo de este camino".
El intérprete de “Azul” tendrá una presentación especial durante la premiación. El evento se llevará a cabo en el James L. Knight Center en Miami el jueves 22 de octubre, totalmente en vivo desde las 8 p. m. ET / 7C por Telemundo y Peacock.
La conducción estará a cargo de Carmen Villalobos y Javier Poza; el evento también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.
Los boletos para el evento están disponibles a través de Ticketmaster.
La música me ha dado el privilegio de conectar con el público durante más de tres décadas, y saber que estas canciones se han convertido en parte de sus vidas significa para mí más de lo que puedo expresar".
¿En qué consiste el reconocimiento para Cristian Castro?
Según los organizadores, este reconocimiento se le entrega a un artista por una trayectoria profesional excepcional, que haya llevado a la música latina a otro nivel en la esfera mundial, que siga siendo relevante por sus contribuciones artísticas y personales y cuya influencia haya marcado el desarrollo de la música latina en el mundo.
En años previos este galardón se le ha entregado a personalidades de la música como: Andrea Bocelli, Armando Manzanero, Carlos Santana, José José, Maná, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona y Roberto Carlos, entre otros.
Sigue leyendo más de Premios Billboard a la Música Latina aquí:
Premios Billboard de la Música Latina 2026: lista completa de nominados
Premios Billboard de la Música Latina: Laura Pausini y los momentos destacados de la gala
Rita Moreno dedica emotivo mensaje a Bad Bunny por su premio Artista del Siglo 21 en los Billboard de la Música Latina