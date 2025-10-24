Premios Billboard de la Música Latina: Laura Pausini y los momentos destacados de la gala

En el James L. Knight Center, Miami, Florida, se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina y en “El Diario NY” te daremos un recorrido por los momentos más virales de la ceremonia donde diversas personalidades de la industria musical fueron reconocidas por su trabajo durante el último año.

La italiana Laura Pausini, el pasado 23 de octubre, recibió en esta edición el Premio Ícono y el cantante Ozuna fue el encargado de hacerle entrega de este reconocimiento que significa mucho para ella tras tener más de tres décadas de trayectoria donde sus fanáticos han sido testigos de su éxito.

“Muchísimas gracias, Billboard, por este gran reconocimiento tan importante. El hecho de que me consideren un ícono me hace sentir como un diamante raro. Me llena de orgullo que después de más de 30 años de carrera tengo la dicha de estar aquí, frente a todos ustedes”, dijo al tener el premio en sus manos.

Kenia Os fue la encargada de darle a su novio Peso Pluma el Premio Billboard Vanguardia y la mayor sorpresa para el cantante es que no esperaba verla a ella ahí, destacando su carrera antes de darle el reconocimiento: “No sabía que ella me lo iba a dar. Estoy súper contento, orgulloso, de esta gran mujer. Estoy contentísimo de que tú me lo hayas dado. Gracias a los que me apoyan. ¡Arriba los corridos!”.

Elvis Crespo fue otro de los afortunados tras recibir un reconocimiento por el Premio Billboard Salón de la Fama y en su discurso aprovechó para darle las gracias a su madre porque siempre creyó en él y recordó cuando ella le daba $5 dólares para que tomara sus clases de canto.

“Le agradezco a Dios que me permite vivir este momento único y diferente. Jamás pensé que, cuando decidí meterme en la música, iba a vivir un momento como este. Papi, gracias porque los Crespo me dieron la capacidad de hacer música. A mis hijos que me acompañan esta noche. A toda la industria. A la audiencia, gracias por creer en mí”, expresó.

Abraham Mateo, Ángel López y Arthur Hanlon decidieron sorprender no solamente a los asistentes, sino también a la audiencia tras interpretar la canción “A Puro dolor,” que tiene más de 25 años de haber sido estrenada y que inicialmente era cantada por la banda puertorriqueña Son by Four.

