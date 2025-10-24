Rita Moreno dedica emotivo mensaje a Bad Bunny por su premio Artista del Siglo 21 en los Billboard de la Música Latina

Los premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebraron en el James L. Knight Center de Miami, vivieron un momento especial cuando la actriz, cantante y bailarina puertorriqueña Rita Moreno subió al escenario para entregar el premio Artista del Siglo 21 a Bad Bunny, donde además le dedicó unas emotivas palabras y hasta bromeó elogiando el físico del intérprete.

“¿Cómo estás nene? Estás bueno también, ¡Enterito!”, dijo Moreno, provocando la risa de los asistentes y del propio Bad Bunny.

“Cuando yo inicié mi carrera, en Estados Unidos ser latino significaba enfrentar barreras, prejuicios y muchas puertas cerradas. Las oportunidades eran pocas y casi inexistentes. Hoy veo a un artista que lleva al mundo entero esa misma fuerza y esa misma pasión que a mí me sirvió para nunca darme por vencida”, agregó.

“Me emociona muchísimo, desde mi corazón, Benito, entregarte el premio Billboard Artista del Siglo 21”, finalizó.

Por su parte, Bad Bunny subió al escenario y fue ovacionado en varias ocasiones durante su discurso de agradecimiento.

“Gracias por esas palabras Rita, para mí es un honor recibir este premio de sus manos. La respeto mucho, la admiro mucho,y cada vez que escucho a otro artista expresarse de esa manera de mí, me da la seguridad de que ser yo y hacer las cosas con el corazón siempre será la mejor decisión”, dijo el “conejo malo”.

Bad Bunny, quien recibió 27 nominaciones y se alzó con 11 premios, continuó su mensaje agradeciendo a su equipo y a los artistas que lo inspiraron.

“Este premio lo recibo con orgullo, porque sé lo mucho que he trabajado, pero también soy consciente de que pudo haberlo recibido cualquiera de los artistas que están aquí esta noche. Esto también es para los que sueñan, para los que siguen trabajando, para los jóvenes que, como yo, todavía tienen muchas metas por cumplir”, aseguró.

Para finalizar, el boricua confesó no haber preparado ningún discurso y que sus palabras salían del corazón.

“Lo que digo ahora lo estoy diciendo del corazón. No tenía nada practicado. Todavía no comprendo recibir este tipo de premios, pero agradezco a Dios, porque sabe que esto no alimentará mi ego. Lo recibo con humildad. Seguiré siendo el mismo. Vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, sean ustedes, digan lo que les duele, lo que los hace felices, y nunca se olviden de ustedes mismos. Los quiero y los amo, gracias”.

Con humildad y gratitud, Bad Bunny recibe el Premio Artista Latino del Siglo 21 de manos de la leyenda Rita Moreno. 🌟

